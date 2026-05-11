Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı
Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran Filistin bayrağı

11.05.2026 22:29
Barcelona'nın şampiyonluk kutlamalarına İspanyol futbolcu Lamine Yamal damga vurdu. 18 yaşındaki Müslüman olan yıldız, üstü açık otobüsle yapılan şehir turu sırasında Filistin bayrağı açarak desteğini gösterdi.

İspanya La Liga'da El Clasico'da Real Madrid'i 2-0 mağlup eden Barcelona, ligdeki 29. şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğu taraftarlarıyla kutlayan Barcelona'dan kutlamaların en çok konuşulan ismi genç yıldız Lamine Yamal oldu.

YAMAL'DAN ANLAMLI MESAJ

Barcelona kafilesi, üstü açık bir otobüsle düzenlenen şehir turunda taraftarlarıyla bir araya geldi. Binlerce futbolseverin eşlik ettiği zafer turunda futbolcular tezahüratlarla şampiyonluğun tadını çıkarırken, İspanyol futbolcu Lamine Yamal’ın verdiği anlamlı mesaj sosyal medyanın gündemine oturdu.

FİLİSTİN BAYRAĞIYLA DESTEK

18 yaşındaki Müslüman oyuncu Yamal, kutlamalar esnasında elinde Filistin bayrağıyla görüntülendi. Yıldız futbolcunun bu hareketi, taraftarlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Burak üstün Burak üstün:
    helal olsun 11 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan'ın kulüp binasında! Hedefinde o isim var
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
Kapasitesi 17 bin! Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için karar çıktı
Mehirde çıtayı arşa çıkardı: Gelinden inanılmaz talep
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
3 senede 3 şampiyonluk! Böyle giderse seneye Süper Lig'deler
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı
