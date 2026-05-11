Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan\'ın kulüp binasında! Hedefinde o isim var

Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Hakan Safi, transfer piyasasını sarsacak bir hamleyle gündeme oturdu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hakan Safi, bugün İtalya devi Milan’ın kulüp binasına giderek İtalyan yetkililerle masaya oturdu.
Hakan Safi'nin bu ziyaretinin perde arkasındaki neden ise dünya futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olan Rafael Leao oldu. Portekizli sol kanat oyuncusunun Milan’daki geleceğinin belirsizleşmesi üzerine harekete geçen Hakan Safi, bu transferi bitirerek seçim öncesi gövde gösterisi yapmayı hedefliyor.
Milan'dan ayrılması beklenen 26 yaşındaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor. Leao, İtalyan ekibinden yıllık yaklaşık 7 milyon euro maaş alıyor.
70 gündür gol atamayan Leao, bu sezon toplamda 30 maçta forma giydi. Yıldız isim, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
