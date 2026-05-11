Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi

Son 1 maç! Acun Ilıcalı\'nın Hull City\'si Premier Lig yolunda finale yükseldi
11.05.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Millwall'ı 2-0'lık skorla yenip eleyerek play-off finaline kaldı. Hull City, final maçını da kazanırsa Premier Lig'e yükselecek.

İngiltere Championship play-off yarı final rövanş maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 0-0 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda Millwall ile karşı karşıya geldi.

HULL CITY FİNALDE

The New Den'de oynanan mücadeleyi Hull City, 2-0'lık skorla kazanarak finale yükseldi. Hull City'ye final biletini getiren golleri 64. dakikada Mohamed Elbachir Belloumi ve Joe Gelhardt kaydetti.

Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi

PREMIER LİG'E BİR MAÇ UZAKLIKTA

Bu sonuçla birlikte Hull City, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'ndaki final maçında Premier Lig'e çıkmak için mücadele etmeye hak kazandı. Hull City, bu maçı kazanması halinde adını Premier Lig'e yazdıracak. 

RAKİBİ KİM OLACAK?

Ilıcalı'nın takımının finaldeki rakibi Southampton - Middlesbrough eşleşmesinin galibi olacak. Southampton ile Middlesbrough, 0-0 biten ilk maçın rövanşında yarın akşam saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. 

Acun Ilıcalı, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi

00:29
Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı
Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
23:03
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
21:04
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçeceği tarihi açıkladı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 01:02:49. #7.12#
SON DAKİKA: Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.