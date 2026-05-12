Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı

Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı
12.05.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı göstericilere ulaştırılması gereken silahları ellerinde tuttukları gerekçesiyle bölgedeki Kürt gruplara yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Kongre’de Kürt grupların olumlu bir itibara sahip olduğunu, ancak kendisinin bu algıya katılmadığını kaydeden Trump, “Kürtler hep alıyor, alıyor, alıyor. Kürtlerin Kongre’de iyi bir itibarları var. Kongre, 'onların çok sıkı savaştığını' söylüyor. Ancak onlar, kendilerine ödeme yapıldığında savaşıyorlar" dedi.

Beyaz Saray'da düzenlediği sağlık düzenlemeleriyle ilgili bir toplantının ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Kürt silahlı gruplar hakkında dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

“KÜRTLER HEP ALIYOR, ALIYOR, ALIYOR...”

Kürt grupların, İranlı göstericilere ulaştırılması gereken silahları ellerinde tuttuklarını öne süren Trump, "Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Kongre’de Kürt grupların olumlu bir itibara sahip olduğunu, ancak kendisinin bu algıya katılmadığını kaydeden Trump, “Kürtler hep alıyor, alıyor, alıyor. Kürtlerin Kongre’de iyi bir itibarları var. Kongre, 'onların çok sıkı savaştığını' söylüyor. Ancak onlar, kendilerine ödeme yapıldığında savaşıyorlar. Bu yüzden Kürtlerden çok hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.

KÜRT GRUPLAR DAHA ÖNCE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Trump’ın daha önce yaptığı benzer açıklamaların ardından bazı Kürt gruplar, ABD’den İranlı protestoculara ulaştırılmak üzere silah aldıkları iddiasını reddetmişti.

Trump’ın son sözlerinin, ABD’nin Orta Doğu’daki Kürt gruplarla ilişkileri, İran’daki protestolar ve Washington’ın bölgedeki gizli destek mekanizmalarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor.

Orta Doğu, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Trump Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi

23:59
Son 1 maç Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Premier Lig yolunda finale yükseldi
Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
23:03
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
21:04
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçeceği tarihi açıkladı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 01:06:39. #7.12#
SON DAKİKA: Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.