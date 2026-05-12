Beyaz Saray'da düzenlediği sağlık düzenlemeleriyle ilgili bir toplantının ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Kürt silahlı gruplar hakkında dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

“KÜRTLER HEP ALIYOR, ALIYOR, ALIYOR...”

Kürt grupların, İranlı göstericilere ulaştırılması gereken silahları ellerinde tuttuklarını öne süren Trump, "Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Kongre’de Kürt grupların olumlu bir itibara sahip olduğunu, ancak kendisinin bu algıya katılmadığını kaydeden Trump, “Kürtler hep alıyor, alıyor, alıyor. Kürtlerin Kongre’de iyi bir itibarları var. Kongre, 'onların çok sıkı savaştığını' söylüyor. Ancak onlar, kendilerine ödeme yapıldığında savaşıyorlar. Bu yüzden Kürtlerden çok hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullandı.

KÜRT GRUPLAR DAHA ÖNCE İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Trump’ın daha önce yaptığı benzer açıklamaların ardından bazı Kürt gruplar, ABD’den İranlı protestoculara ulaştırılmak üzere silah aldıkları iddiasını reddetmişti.

Trump’ın son sözlerinin, ABD’nin Orta Doğu’daki Kürt gruplarla ilişkileri, İran’daki protestolar ve Washington’ın bölgedeki gizli destek mekanizmalarıyla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirecek nitelikte olduğu değerlendiriliyor.