Lamine Yamal\'dan Real Madridlileri kızdıracak hareket

İspanya La Liga’da domine ettiği sezonu şampiyonlukla taçlandıran Barcelona, 29. kupasını Katalan sokaklarında büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamaların asıl kahramanı sadece sahadaki performansıyla değil, ezeli rakibe yaptığı göndermeyle Lamine Yamal oldu.
Kutlamalar tüm hızıyla sürerken otobüsün üzerindeki Lamine Yamal, eline kaptığı bir formayı taraftarlarına doğru gösterdi. Formayı havaya kaldırarak binlerce kişiye sergileyen 18 yaşındaki yıldızın elindeki formada ''Şükürler olsun ki Real Madrid'li değilim'' yazdığı görüldü.
Yamal’ın bu anları kameralara gülümseyerek yansıması, meydandaki Barcelona taraftarlarını mutluluktan çılgına çevirirken, o kareler saniyeler içinde sosyal medyada dünya gündemine oturdu.
