Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için karar çıktı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için karar çıktı

11.05.2026 22:43
Beşiktaş'ta yapılan toplantı sonrası Sergen Yalçın ile yola devam etme kararı alındı. Siyah-beyazlı yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğu, sezonun bu aşamasında değişikliğe gitmek yerine istikrardan yana görüş bildirdi.

Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlamayı garantileyen ve Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş'ta merakla beklenen Sergen Yalçın bilmecesi çözüldü. 

SERGEN YALÇIN İÇİN KARAR

Siyah-beyazlı yönetim, gerçekleştirdiği kritik toplantı sonrası deneyimli teknik adamla ilgili nihai kararını verdi. A Spor'un haberine göre; Başkan Serdal Adalı’nın tüm yöneticilerin fikrini aldığı toplantıdan "devam" kararı çıktı. Yönetim kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun, sezonun bu aşamasında değişikliğe gitmek yerine istikrardan yana görüş bildirdiği öğrenildi.

YOL HARİTASI RİZESPOR MAÇINDAN SONRA

Haberde, Sergen Yalçın ile şu an için yola devam etme kararı alan siyah-beyazlı yönetimin gelecek sezonun planlamasını ise askıya almadığı aktarıldı. Ligin son haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın'ın bir araya geleceği, gerçekleştirilecek olan bu kritik zirvede hem sezonun muhasebesinin yapılacağı hem de yeni sezon kadro planlamasının netlik kazanacağı aktarıldı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sinan gokdemir Gökdemir Sinan gokdemir Gökdemir:
    Bu kis¸ide, sanki ölü topragˆı var acayıp gıcık itici bir tip 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
