Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, kendisine hoş geldin diyoruz - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, kendisine hoş geldin diyoruz

12.05.2026 16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişini resmen duyurdu. AK Parti Kongre Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kendisine hoş geldin diyoruz, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişini resmen duyurdu.

"Anadolu'yu Trakya'yı 7 coğrafi bölgemizin tamamını 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak ülkesine milletine şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz" diyerek söze başlayan Erdoğan, "İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye’ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize 'Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' diyorum" ifadelerine yer verdi. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları; 

"Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla vatanımızın dört bir köşesinde “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir.” düsturuyla 86 milyonun huzuru, refahı, esenliği için aşkla çalışan tüm kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. Yine buradan gönül ve kültür coğrafyamızda izzetli bir duruşun, haysiyetli bir hayatın, şerefli bir mücadelenin kavgasını veren tüm dostlarımıza, dindaş ve soydaşlarımıza en kalbi hürmetlerimi iletiyorum. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen başında şahsıma sizler gibi yol ve mücadele arkadaşları bahşettiği için Cenab-ı Allah’a sonsuz hamd ediyorum. Ülkesi ve milleti için hizmetten başka gayesi olmayan böyle bir teşkilatın genel başkanı olmaktan duyduğum bahtiyarlığı tekrar ifade ediyorum. Sağdan soldan patlak veren kokuşmuşluk karşısında adı ak, alnı ak, sicili ak böyle bir hareketin mensubu olmaktan haklı onurunu yaşıyor, davamıza en küçük bir leke bulaştırmadığınız için sizleri tebrik ediyorum. 

"MİLLETİN ÇİZDİĞİ İSTİKAMETTEN AYRILMADAN BUGÜNLERE GELDİK"

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. 14 Ağustos 2001’de “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” iddiasıyla çıktığımız bu kutlu yolda 25 yıldır aziz milletimizin desteği ve hayır duasıyla hamdolsun kararlılıkla yürüyoruz. Partimizi hedef alan nice saldırılara rağmen sırtımızı önce Hakk’a, sonra halka verdik. Milletin çizdiği istikametten ayrılmadan işte bugünlere geldik. Çok şükür 25 yıldır aziz milletimizin umudunu boşa çıkarmadan, bize yüklediği ağır mesuliyetin idraki ile gece gündüz çalışıyoruz. 25. kuruluş yıl dönümünü hem partimiz hem de demokrasi ve kalkınma mücadelemiz açısından önemine, anlamına ve tarihimizde temsil ettiği müstesna konuma uygun şekilde değerlendirmek niyetindeyiz.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, toplantıda AK Parti rozetini taktı. 

"ÖZELEŞTİRİMİZİ CESARETLE YAPACAĞIZ"

Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken, diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız ikinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız. Bunu da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Hem kendimizi hizaya çekecek, nerede eksiğimiz, hatamız varsa tespit edecek, hiçbir komplekse kapılmadan öz eleştirimizi cesaretle yapacağız hem de 25 yılın tecrübeleri ışığında Türkiye’nin ve Türk demokrasisinin gelecek çeyrek asrına yön verecek bir tasavvuru, bir paradigmayı, millete umut aşılayacak yeni bir vizyonu şekillendirmenin çabası içinde olacağız. Hizmetle, planla, projeyle, ufukla, vizyonla işi olmayanların bizi kendi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi biz işimize bakacağız, önümüze bakacağız. 25 yılın birikiminin rehberliğinde gelecek 25 yılda nasıl bir Türkiye görmek istediğimizin yol haritasını şimdiden belirlemeye odaklanacağız. Her birinizden büyük bir gururla kutlayacağımız 25. yıl etkinliklerimize bu anlayışla yaklaşmanızı bekliyorum.

"HERKESE KAPILARIMIZI ARDINA KADAR AÇTIK"

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, tabii burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Biz AK Parti olarak yegâne hedefi, gayesi, amacı millete, ülkeye hizmet etmek, hizmet üretmek olan bir siyasi hareketiz. Bundan 25 yıl önce partimizi kurarken gerilim siyasetine son vereceğimizi, siyasete yeni bir soluk getireceğimizi, Türkiye’de siyasetin aktığı nehrin yatağını değiştireceğimizi vurgulamış, milletimizin tüm renklerini partimiz bünyesinde buluşturmaya gayret edeceğimizi deklare etmiştik. Geride kalan 25 yılda AK Parti’nin Türk siyasetinin merkezi olma vasfının örselenmesine hiçbir şekilde müsaade etmedik. Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezli düşünen, ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. Bugün de aynı çizgide siyaset yapmaya devam ediyoruz. Anadolu’yu, Trakya’yı, yedi coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı harisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz.

İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye’ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize 'Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz' diyorum.

"MEYHANE JARGONUYLA SİYASETTEKİ KAPASİTE AÇIĞI KAPATILAMAZ"

Şunun bilinmesini isterim ki iyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslup kişinin aynasıdır. Karakter suikastı yapanlar, karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir. Bu ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır.

"AFYON’UN GELİŞMESİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon’un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız. Şu gerçeği sizlere ve tüm yol arkadaşlarıma tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz makamda, unvanda, koltukta şeref bulan değil, aksine şerefi millete hizmet etmekte gören bir kadroyuz. Bizim siyaset tarzımızda eski yeni ayrımı yoktur. Bizim anlayışımızda kibir yoktur. Böbürlenme, millete tepeden bakma, millete karşı hürmetsizlik yoktur. Bizde hizmet ve eser yarışı vardır. Milletin gönlüne girme rekabeti vardır. Hepimiz Türkiye’ye ve Türk milletine hizmet davasının neferleriyiz. Türkiye Yüzyılı’nı inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden koşturacağız."

 

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    geçen yıl o... diyodunuz 13 19 Yanıtla
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Sanamı diyolar 13 6
    Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    aneyle karıştırmışsın kulaklarına bi baktır 1 0
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    İşte Vatan sevdası hizmet aşkı bravo size candan teşekkürler Afyonu bu CHP utancından kurtardınız Afyon asla CHP olamaz 15 15 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Bu hanım efendi daha öncesinde Belediye seçimlerine girerken DEM partilileri belediyede işe almayacağız PKK lıları işe almayacağız diyordu. şimdi almasın da görelim. 8 8 Yanıtla
    Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    o dediğini zaten CHP Li belediyeler yaptı. gel Adana’ya anlarsın 1 1
  • İSA KARATAŞ İSA KARATAŞ:
    Artık o da zengin milyonluk saatler takar artık hakkıdır ya da lüks yerlerde istakoz yer 1 0 Yanıtla
  • Ramazan TÜKEL Ramazan TÜKEL:
    Mevcut chp yönetimi pisligin içinde olabilir 0 0 Yanıtla
    Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
