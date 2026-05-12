Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Eski milli futbolcu İlhan Mansız, İstanbul Nişantaşı’nda görüntülendi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Mansız’ın son hali dikkat çekti.

BEYAZ SAÇLARI GÖZDEN KAÇMADI

Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan İlhan Mansız’ın beyazlayan saçları ve yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Bir döneme performansı ve karizmasıyla damga vuran eski futbolcunun son görüntüsü konuşuldu.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Görüntülendiği sırada kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyen İlhan Mansız’ın sessiz kalması dikkat çekti. Eski futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak bölgeden ayrıldı.

2002 DÜNYA KUPASI’NIN UNUTULMAZ İSMİYDİ

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan İlhan Mansız, özellikle 2002 Dünya Kupası’ndaki performansıyla hafızalara kazınmıştı. Milli takım formasıyla attığı kritik gollerle büyük çıkış yakalayan Mansız, uzun yıllar futbolseverlerin en çok konuştuğu isimlerden biri olmuştu.