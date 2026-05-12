Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson\'un istediğine bakın

12.05.2026 16:07
Galatasaray derbisinde inatla kırmızı kart görmeye çalışan ve oyundan atılan Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’un, ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdiği ve “2028’e kadar olan 22 milyon euroluk maaşımı almadan sözleşmemi feshetmem” dediği iddia edildi.

Fenerbahçe’de geleceği tartışılan Ederson’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Brezilyalı kaleci, ailesine yönelik yapılan hakaretleri unutamadığını söylerken sözleşmesiyle ilgili net konuştu.

“EŞİME VE ÇOCUKLARIMA YAPILANLARI UNUTAMAM”

Sözcü’de yer alan habere göre Ederson, son dönemde yaşanan süreçten dolayı büyük kırgınlık yaşadığını ifade etti. Deneyimli file bekçisi, eşine ve çocuklarına yönelik yapılan hakaretleri unutamadığını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.

“22 MİLYON EUROYU ALMADAN GİTMEM”

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson’un maaş konusunda da net tavır aldığı öne sürüldü. Brezilyalı kalecinin, “2028’e kadar 22 milyon euro maaşım var. Hepsini almadan sözleşmemi feshetmem” dediği iddia edildi.

AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Son haftalarda performansı nedeniyle eleştirilen ve Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası sezonu kapatan Ederson’un geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon planlamasında kaleci konusunda nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • KEREM KEREM:
    KALSIN O ZAMAN ,EŞİNE YAPILANLARI UNUTMAMAYA DEVAM EDECEK DESENE 2 YIL DAHA.. 6 0 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    haklı adam yaptı ise sözleşme ödeyeceksin.garibim türk futbolcusumu bu. 2 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
