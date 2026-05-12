Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson\'un istediğine bakın

Fenerbahçe’de geleceği tartışılan Ederson’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Brezilyalı kaleci, ailesine yönelik yapılan hakaretleri unutamadığını söylerken sözleşmesiyle ilgili net konuştu.
Sözcü’de yer alan habere göre Ederson, son dönemde yaşanan süreçten dolayı büyük kırgınlık yaşadığını ifade etti. Deneyimli file bekçisi, eşine ve çocuklarına yönelik yapılan hakaretleri unutamadığını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ederson’un maaş konusunda da net tavır aldığı öne sürüldü. Brezilyalı kalecinin, “2028’e kadar 22 milyon euro maaşım var. Hepsini almadan sözleşmemi feshetmem” dediği iddia edildi.
Son haftalarda performansı nedeniyle eleştirilen ve Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası sezonu kapatan Ederson’un geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe yönetiminin yeni sezon planlamasında kaleci konusunda nasıl bir karar vereceği merak ediliyor.
