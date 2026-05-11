Sabah ezanıyla yola çıkıyorlar, katırlarla 3 saat gidip topluyorlar

11.05.2026 19:32
Batman'ın Sason ilçesinde ilkbaharın gelişiyle birlikte dağlarda doğal olarak yetişen pancar türleri, bölge halkı için önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Sabahın erken saatlerinde katırlarıyla 3 saatlik yola çıkan köylüler, sarp kayalıklar ve yüksek dağlarda topladıkları şifalı otları hem tüketiyor hem de satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Batman'ın Sason ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yetişen doğal pancar türleri, köylülerin geçim kaynaklarından biri haline geldi.

GÜN DOĞMADAN KATIRLARIYLA YOLA ÇIKIYORLAR

İlçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, gün doğmadan katırlarıyla yola çıkarak sarp kayalıkların bulunduğu bölgelere ulaşıyor. Yaklaşık 3 saat süren zorlu yürüyüşün ardından dağlık alanlarda yetişen “zuzuk”, “gülük” ve “soras” gibi pancar türleri toplanıyor. Bölge halkı tarafından şifalı olduğuna inanılan bu otlar, hem sofralarda tüketiliyor hem de satılarak gelir elde ediliyor.

“BİR KISMINI PİŞİRİYORUZ, FAZLASINI DA SATARAK GEÇİMİMİZE KATKI SAĞLIYORUZ”

Pancar toplamak için sabah ezanıyla birlikte yola çıktıklarını söyleyen Akif Altuk, topladıkları ürünlerin aile bütçesine katkı sunduğunu belirtti. Altuk, “Sabah ezan vaktiyle yola çıkıyoruz. Yaklaşık 3 saatlik yol yürüyoruz. Buraya ulaştığımızda burada bulunan pancar türlerinden topluyoruz. Bir kısmını eve götürüp pişiriyoruz. Fazlasını da satarak geçimimize katkı sağlıyoruz. Bazen eşe dosta veriyoruz, kışlık olarak da stokluyoruz. Talep edenlere gönderdiğimiz de oluyor” dedi.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Bölgede pancarın yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Mehmet Tayfur da her yıl ilkbahar döneminde dağlara çıkarak pancar topladıklarını söyledi. Doğal yöntemlerle toplanan şifalı otlar, yöre halkının mutfağındaki yerini korurken aynı zamanda ekonomik yaşamlarına da destek olmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

Batman, Yaşam, Bahar, Sason, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
