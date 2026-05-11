Trump'a suikast girişimi ile suçlanan Cole Allen tüm suçlamaları reddetti

11.05.2026 19:21
Beyaz Saray Muhabirler Derneği yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump’a suikast girişimiyle suçlanan Cole Allen, hakim karşısına çıktı. 25 Nisan’daki saldırıda bir Gizli Servis ajanını yaralayan Allen, elleri ve ayakları zincirlenmiş halde getirildiği mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Allen'in avukatları ise Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche ile Savcı Jeanine Pirro’nun olay anında yemekte bulunduklarını belirterek, "çıkar çatışması" gerekçesiyle savcılığın davadan çekilmesini istedi.

ABD'nin başkenti Washington DC’de gerçekleştirilen Beyaz Saray Muhabirler Derneği yemeğinde, Başkan Donald Trump’a yönelik suikast girişimi davasında kritik bir eşik aşıldı. Olayın baş şüphelisi 31 yaşındaki Cole Allen, federal mahkemede hakim karşısına çıkarak hakkındaki ağır suçlamalara karşı ilk savunmasını yaptı. Turuncu tulumu, el ve ayaklarındaki zincirlerle duruşma salonuna getirilen eski eğitimci Allen, 25 Nisan gecesi Washington Hilton Oteli'ni kana bulayan saldırıya dair tüm iddiaları reddederek hukuk mücadelesini başlattı.

HAKİM KARŞISINA ZİNCİRLENMİŞ HALDE ÇIKARILDI

Washington DC’deki federal mahkemede Bölge Hakimi Trevor McFadden’ın huzuruna çıkarılan Cole Allen, geniş güvenlik önlemleri altında yargılanıyor. 25 Nisan’daki yemekte Başkan Trump’ı hedef almak, güvenlik güçlerine saldırmak ve ağır suç işlemek amacıyla eyaletler arası silah taşımak gibi suçlarla itham edilen Allen, mahkemede sessizliğini bozdu. 31 yaşındaki sanık, kendisine yöneltilen ve suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası almasına neden olabilecek tüm suçlamaların asılsız olduğunu savundu.

SAVCILIK MAKAMINDA "ÇIKAR ÇATIŞMASI" İTİRAZI

Allen’ın savunma heyeti, davanın seyrini değiştirecek radikal bir talepte bulundu. Avukatlar, Washington DC Federal Savcılığı'nın davadan bütünüyle çekilmesini istedi. Gerekçe olarak ise ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche ile Washington DC Savcısı Jeanine Pirro'nun saldırı gecesi bizzat yemekte bulunmaları gösterildi. Savunma tarafı, olayın mağduru ve tanığı konumundaki isimlerin savcılık makamında oturmasının "bütünüyle uygunsuz" bir çıkar çatışması yarattığını ileri sürdü.

TUTUKLULUK ŞARTLARI VE İNTİHAR GÖZETİMİ TARTIŞMASI

Duruşmada Allen’ın cezaevi koşulları da gündeme geldi. İntihar gözetimi altında tutulan Allen'ın avukatları, müvekkillerine uygulanan bu sıkı tedbirlerin "savunmaya katılma kabiliyetini sınırladığını" iddia ederek şartlara itiraz etti. California’nın Torrance kentinden eski bir eğitimci olduğu öğrenilen Allen’ın psikolojik durumu ve tutukluluk hali, davanın öncelikli tartışma konularından biri haline geldi.

KRİTİK TARİH 22 MAYIS: HÜKÜMET CEVAP VERECEK

Mahkeme, ABD hükümetine savunmanın sunduğu "davadan çekilme" talebine yanıt vermesi için 22 Mayıs'a kadar süre tanıdı. 25 Nisan gecesi bir Gizli Servis ajanını kurşungeçirmez yeleğinden vurarak yaralayan Allen’ın yargı süreci, 29 Haziran’da yapılacak bir sonraki duruşma ile devam edecek. Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği bu suikast girişimi davası, Amerikan yargı sistemindeki yetki tartışmalarını da alevlendirmiş durumda.

Kaynak: İHA

