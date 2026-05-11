Van'da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

11.05.2026 19:00
Van’ın İpekyolu ilçesindeki hayvan pazarında, mera husumeti nedeniyle iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı kavganın yeni görüntüleri dehşetin boyutunu ortaya koydu. Taş, sopa ve silahların havada uçuştuğu o anlarda pazar yeri adeta savaş alanına döndü. 13 kişinin yaralandığı olayda, silah sesleriyle birlikte yaşanan can pazarı çevredekilerin kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan bölgede pazar kapatılırken, soruşturma sürüyor.

Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan hayvan pazarında yaşanan ve 1 kişinin ölümü, 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kanlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Adeta bir meydan savaşını andıran o anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

MERA HUSUMETİ MEYDAN SAVAŞINA DÖNÜŞTÜ

Tuşba ilçesine bağlı Alabayır ve Kolsatan mahalleleri arasında geçmişe dayanan mera husumeti, hayvan pazarında kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Sabah saatlerinde pazar alanında karşılaşan taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede yerini taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya bıraktı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA: SİLAH SESLERİ YANKILANDI

Ortaya çıkan yeni görüntülerde, onlarca kişinin birbirine acımasızca sopalarla saldırdığı ve yerdeki yaralılara rağmen kavganın durmadığı görülüyor. Görüntülerin en can alıcı noktasında ise ardarda patlayan silah sesleri duyuluyor. Silahların ateşlenmesiyle birlikte pazardaki vatandaşların büyük bir panikle sağa sola kaçıştığı, pazar yerinin adeta bir can pazarına dönüştüğü anlar kayıtlara geçti.

PAZAR KAPATILDI, ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDE

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kavgayı güçlükle ayırırken sağlık ekipleri 13 yaralıyı kentteki hastanelere sevk etti. Kavgada hayatını kaybeden vatandaşın ardından hastane önlerinde ve pazar alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayın sıcaklığıyla yetkililer, ikinci bir çatışma riskine karşı hayvan pazarının kapatıldığını anons ederek alanı boşalttı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Resul Bey Resul Bey:
    davarolar iş başında.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
