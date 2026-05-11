Van’da hayvan pazarında yaşanan dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan hayvan pazarında yaşanan ve 1 kişinin ölümü, 13 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kanlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Adeta bir meydan savaşını andıran o anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

MERA HUSUMETİ MEYDAN SAVAŞINA DÖNÜŞTÜ

Tuşba ilçesine bağlı Alabayır ve Kolsatan mahalleleri arasında geçmişe dayanan mera husumeti, hayvan pazarında kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Sabah saatlerinde pazar alanında karşılaşan taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede yerini taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya bıraktı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA: SİLAH SESLERİ YANKILANDI

Ortaya çıkan yeni görüntülerde, onlarca kişinin birbirine acımasızca sopalarla saldırdığı ve yerdeki yaralılara rağmen kavganın durmadığı görülüyor. Görüntülerin en can alıcı noktasında ise ardarda patlayan silah sesleri duyuluyor. Silahların ateşlenmesiyle birlikte pazardaki vatandaşların büyük bir panikle sağa sola kaçıştığı, pazar yerinin adeta bir can pazarına dönüştüğü anlar kayıtlara geçti.

PAZAR KAPATILDI, ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDE

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, kavgayı güçlükle ayırırken sağlık ekipleri 13 yaralıyı kentteki hastanelere sevk etti. Kavgada hayatını kaybeden vatandaşın ardından hastane önlerinde ve pazar alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayın sıcaklığıyla yetkililer, ikinci bir çatışma riskine karşı hayvan pazarının kapatıldığını anons ederek alanı boşalttı.