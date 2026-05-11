Edin Dzeko'nun hayali gerçek oldu
Edin Dzeko'nun hayali gerçek oldu

11.05.2026 19:12
Bosna-Hersek Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Schalke 04'ün 40 yaşındaki forveti Edin Dzeko, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic ve Gaziantep FK'den Nihad Mujakic, kadroda bulunurken Antalyaspor'dan Dario Saric ile Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic ise yedek listede yer aldı.

EDIN DZEKO KADRODA YER ALDI 

Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Gaziantep FK'den Nihad Mujakic, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic ve Schalke 04'ün 40 yaşındaki forveti Edin Dzeko, kafilede yer aldı.

SARIC VE HAJRADINOVIC YEDEK LİSTEDE

Açıklanan 26 kişilik kadronun yanı sıra 9 kişilik yedek liste de duyuruldu. Antalyaspor'dan Dario Saric ile Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic ise yedek listeye yazıldı.

Bosna-Hersek'in kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic

Defans: Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Nihad Mujakic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac

Orta Saha: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic, Dzenis Burnic, Armin Gigovic, Ermin Mahmic, Ivan Basic, Amar Memic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic

Forvet: Samed Bazdar, Jovo Lukic, Haris Tabakovic, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko

Yedek Liste: Tarik Karic, Mladen Jurkas, Arjan Malic, Emir Karic, Jusuf Gazibegovic, Ifet Dakovac, Dario Saric, Amer Gojak, Haris Hajradinovic

