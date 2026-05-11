Çağla Şıkel, oğlu şampiyon olurken büyük heyecan yaşadı

11.05.2026 19:43
Bodrum’da düzenlenen Jetsurf Şampiyonası’nda, ünlü manken Çağla Şıkel’in oğlu Kuzey parkurda fırtına gibi eserken annesine zor anlar yaşattı. 14 yaşındaki oğlunu endişe ve gururla izleyen Şıkel’in heyecandan tansiyonu düştü. Genç yeteneğin dalgalar arasındaki performansını elleri başında, nefesini tutarak takip eden ünlü ismin yaşadığı korku yüzüne yansıdı. Oğlu şampiyonluk kupasını kaldırırken büyük bir sevinç yaşayan Şıkel, "Dizlerimin bağı çözüldü, canımdan can çıktı" dedi.

Bodrum'da düzenlenen Jetsurf Şampiyonası'nda, ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, oğlu Kuzey'in performansı sırasında duygusal anlar yaşadı. Heyecanı ve korkusu yüzünden okunan Şıkel, oğlunun başarısı karşısında hem gururu hem de korkuyu aynı anda hissetti.

ÇAĞLA ŞIKEL'İN KORKU DOLU ANLARI: "DİZLERİMİN BAĞI ÇÖZÜLDÜ"

Bodrum sahilinde gerçekleşen şampiyonada, 14 yaşındaki oğlu Kuzey'i parkurda izleyen Çağla Şıkel, heyecandan zor anlar yaşadı. Jetsurf üzerinde dalgalarla boğuşan oğlunu bir an bile gözünü ayırmadan takip eden ünlü isim, o saniyelerde yaşadığı stresi gizleyemedi.

Görüntülerde, Şıkel’in ellerini başının arasına alarak endişeyle beklediği, zaman zaman ise arkadaşlarıyla birlikte büyük bir coşkuyla tempo tuttuğu görülüyor. Kuzey’in parkuru tamamlamasının ardından Şıkel’in rahatlamış hali kameralara yansıdı.

"TANSİYON YERLERDE, SURAT BEMBEYAZ..."

Yarış sonrası yaşadığı hisleri paylaşan Çağla Şıkel, annelik içgüdüsüyle hissettiği korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

"Canımdan can çıktı sanki, o saniyeler geçmek bilmedi. Tansiyon yerlerde, surat bembeyaz... Dizlerimin bağı çözüldü."

ŞAMPİYONLUĞU ALKIŞLARLA KUTLADI

Oğlu Kuzey Altuğ’un Open sınıfında Jetsurf Şampiyonu olmasıyla büyük bir gurur yaşayan Şıkel, ödül töreninde de yerinde duramadı. Şıkel’in arkadaş grubuyla birlikte oğlunu alkışladığı ve kupa sevincini paylaştığı anlar Bodrum sahilinde renkli görüntüler oluşturdu.

