Ankara\'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

Ankara Valiliği, meteoroloji verilerine göre Başkent'in kuzey ve doğu çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, başkentin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirilerek; ani sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunuldu.

BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Valiliğinin uyarıda bulunduğu dolu yağışı Gölbaşı ilçesi Ahiboz mevkiinde kendini gösterdi. Bala'da da etkisini hissettiren sağanak, ardından dolu yağışını da beraberinde getirdi. İlçedeki bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Merkez ve Abazlı Mahallesi'nde etkili olan iri taneli dolu yağışı ise tarım arazilerine zarar verdi ve ilçeyi beyaza bürüdü.