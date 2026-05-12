Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

Haberin Videosunu İzleyin
Ankara\'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı
12.05.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara\'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı
Haber Videosu

Ankara Valiliği'nin uyarılarının ardından beklenen dolu yağışı Gölbaşı ilçesinde kendini gösterdi.

Ankara Valiliği, meteoroloji verilerine göre Başkent'in kuzey ve doğu çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada, başkentin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirilerek; ani sel, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulunuldu. 

BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

Valiliğinin uyarıda bulunduğu dolu yağışı Gölbaşı ilçesi Ahiboz mevkiinde kendini gösterdi. Bala'da da etkisini hissettiren sağanak, ardından dolu yağışını da beraberinde getirdi. İlçedeki bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. 

Merkez ve Abazlı Mahallesi'nde etkili olan iri taneli dolu yağışı ise tarım arazilerine zarar verdi ve ilçeyi beyaza bürüdü.

Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı
Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’e kötü haber Osimhen'e kötü haber
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu
Bilal Erdoğan: Türkiye daha fakirken daha çok çocuk sahibi Bilal Erdoğan: Türkiye daha fakirken daha çok çocuk sahibi
Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi
Edson Alvarez’in yeni takımı belli oldu Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu
İstanbul’da konuşan usta sanatçı Yusuf İslam’dan yıllar sonra gelen çarpıcı sözler İstanbul'da konuşan usta sanatçı Yusuf İslam’dan yıllar sonra gelen çarpıcı sözler
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Fenerbahçe’den kadın ve çocuk taraftarlarına jest Fenerbahçe'den kadın ve çocuk taraftarlarına jest

17:26
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı
17:24
Bakan Tekin’den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi
16:40
Anderson Talisca sezonu kapadı
Anderson Talisca sezonu kapadı
16:38
Burcu Köksal AK Parti’de Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
16:28
TFF, yeni sezonun başlangıç tarihini duyurdu
TFF, yeni sezonun başlangıç tarihini duyurdu
16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, kendisine hoş geldin diyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, kendisine hoş geldin diyoruz
16:06
Mahalle’nin Muhtarları’nın unutulmaz ismi Alp Balkan hayatını kaybetti
Mahalle'nin Muhtarları'nın unutulmaz ismi Alp Balkan hayatını kaybetti
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 17:56:43. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.