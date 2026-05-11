Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi

Haberin Videosunu İzleyin
Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi
11.05.2026 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi
Haber Videosu

Survivor’ın hırslı ismi, milli dövüşçü Sabriye Şengül, Ankara’daki dev organizasyonda hayatının şokunu yaşadı. Brezilyalı rakibi karşısında pes etmek zorunda kalan Şengül, maç sonunda rakibinin gücü karşısında adeta dilini yuttu. Milli sporcu, "Ben ne dünya şampiyonlarıyla dövüştüm ama böylesini hiç görmedim" diyerek mağlubiyetini ilginç bir itirafla süsledi.

Survivor'da hırsı ile öne çıkan milli dövüşçü Sabriye Şengül, Ankara’da düzenlenen Vendetta Fight Nights 51 organizasyonunda beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. 

Brezilyalı rakibi Jaqueline Ferreira Cavalcanti do Prado karşısında zor anlar yaşayan Şengül, müsabakada pes etmek zorunda kaldı. Maçın ardından samimi bir özeleştiri yapan Şengül, rakibinin gücü hakkında kurduğu cümlelerle spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

"BİR ERKEĞİN İÇİNDEN GEÇERİM AMA BÖYLE GÜÇ GÖRMEDİM"

Müsabaka sonrası mikrofon başına geçen milli sporcu, rakibinin fiziksel üstünlüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Jaqueline Ferreira'yı tebrik eden Şengül, kariyeri boyunca pek çok prestijli organizasyonda boy gösterdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Bir erkeğin burada içinden geçerim, yemin ederim geçerim; o kadar söylüyorum size. Kariyerim boyunca dünya şampiyonu organizasyonlarda dövüştüm, ülkemi temsil ettim ama hayatımda bu kadar güçlü bir kadın görmedim."

Şengül, “Maçı bitirmek istedim. Neden bitirmek istedim biliyor musunuz arkadaşlar? Çok güçlüydü ve yani o kadar kuvvetliydi ki balyoz gibi yumrukları, darbeleri vardı. Daha kötü olmamam için bırakmak istedim.”  dedi. 

DOĞALLIK VURGUSU: "SUPLEMENT BİLE KULLANMIYORUM"

Yenilgisinin ardından yaşam tarzına dair önemli detaylara değinen Sabriye Şengül, her zaman temiz ve doğal bir sporcu kalmaya özen gösterdiğinin altını çizdi. Kendi performansını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

Zararlı Alışkanlıklara Hayır: "Asla uyuşturucu yok, hiçbir zaman alkol yok."

Beslenme Tarzı: "O suplementleri (takviye edici gıdalar) bile çok fazla kullanmıyorum. Çok doğal besleniyorum."

İYİ MÜCADELE ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Pes etmesine rağmen elinden gelenin en iyisini yaptığını savunan Şengül, mağlubiyetin kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu belirtti. Rakibinin alışılmışın dışındaki gücüne dikkat çeken milli dövüşçü, dürüst açıklamalarıyla dövüş sporları dünyasında dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

Dövüş Sporları, Sabriye Şengül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Survivor Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
Netanyahu, “İran ile savaş bitmedi“ deyip 3 hedef sıraladı Netanyahu, "İran ile savaş bitmedi" deyip 3 hedef sıraladı
El Clasico’da Real Madrid’i deviren Barcelona, La Liga’da 29. kez şampiyon El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon
Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu Şanlıurfa’da konuşamayanların “Anahtarla tedavi” edildiği iddiası gündem oldu
Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı Emniyet devreye girdi: Çakarlı araçlı görüntülere ceza yağdı
903’te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz 90+3'te 2-1 geride oldukları maçın skoru inanılmaz
Tarihi golü yarışmada çıktı İşte 200 bin lira değerindeki Arda Güler sorusu Tarihi golü yarışmada çıktı! İşte 200 bin lira değerindeki Arda Güler sorusu
Anneler Günü’nde 80 yaşındaki annesini darp etti Anneler Günü'nde 80 yaşındaki annesini darp etti
Annelerine müdahale etmek için gelen sağlık çalışanlarını rehin alıp bıçakla birbirlerine girdiler Annelerine müdahale etmek için gelen sağlık çalışanlarını rehin alıp bıçakla birbirlerine girdiler
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

21:35
3 senede 3 şampiyonluk Böyle giderse seneye Süper Lig’deler
3 senede 3 şampiyonluk! Böyle giderse seneye Süper Lig'deler
21:04
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçeceği tarihi açıkladı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı
20:59
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
20:33
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu
20:26
Osimhen’e kötü haber
Osimhen'e kötü haber
19:54
Bir erkeğin en havalı anı Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
Bir erkeğin en havalı anı! Tek hareketiyle büyük beğeni kazandı
19:31
Van Dijk’tan Galatasaray için bir beğeni daha
Van Dijk'tan Galatasaray için bir beğeni daha
18:54
El Clasico’ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal’dan istediği şeyi açıkladı
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:58
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 21:36:09. #7.12#
SON DAKİKA: Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.