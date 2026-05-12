Burcu Köksal AK Parti\'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda AK Parti'ye katıldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi.

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKTI

Erdoğan'ın konuşması sonrası Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya AK Parti rozeti takıldı.

BURCU KÖKSAL'DAN İLK SÖZLER

Rozet takma töreni sonrası konuşan Köksal "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere, hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim." dedi.