Burcu Köksal AK Parti\'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

12.05.2026 16:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a AK Parti rozeti taktı. Aynı törende Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da AK Parti'ye katıldı. Köksal açıklamasında, "Ailenin kutsallığına inananlarla toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim." dedi.

CHP'den ayrılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda AK Parti'ye katıldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi.

ROZETLERİ ERDOĞAN TAKTI

Erdoğan'ın konuşması sonrası Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya AK Parti rozeti takıldı.

BURCU KÖKSAL'DAN İLK SÖZLER

Rozet takma töreni sonrası konuşan Köksal "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere, hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim." dedi.

Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da AK Parti'ye katıldı
    Yorumlar (7)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Ailenin kutsallıgımı kaldı tek kişi çalışıp iki çocuk okutamakta zorlanıyoruz nereden nereye geldi güzelim ülkem 57 24 Yanıtla
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Sen galiba aileyi parayla ölçüyon benim ailemin değeri parayla ölçülmez aç dururum ama ailemi kaybetmem 27 21
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Hey maşallah işte vatan sevdası böyle bir şey 19 23 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Milletin iradesine ihanet ! 12 6 Yanıtla
  • Ramazan Güier Ramazan Güier:
    Bakalim akp millet vekillerinede sokaha cikin millet ac diye bilecekmi sanmiyorum partisini satan bakalim belediyeye hedepeli giremez diyprdu girecekmi 11 3 Yanıtla
  • Ali Altun Ali Altun:
    CHP de siyaset yapanlar cadı kazanı dan kaçan kaçana 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
