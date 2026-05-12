Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı

Trendyol Süper Lig’de elde edilen 26. şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanan Galatasaray, "Dört Dörtlük Gece" konseptiyle taraftarlarını RAMS Park’a davet etti.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI CUMA GÜNÜ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05’te başlayacak olan etkinlikte; özel ışık gösterileri, sahne, dans, drone şovları, DJ performansları ve şampiyonluk kupasının seremonisi yer alacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Öte yandan kutlamaya katılmak isteyen taraftarlar için biletler, Passo üzerinden satışa sunuldu.

İşte satışa sunulan bilet fiyatları: