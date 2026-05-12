Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı

Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı
12.05.2026 17:26
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı
Galatasaray, şampiyonluk kutlamasının 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05’te RAMS Park'ta yapılacağını açıkladı. Öte yandan şampiyonluk kutlaması biletleri de satışa çıktı.

Trendyol Süper Lig’de elde edilen 26. şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanan Galatasaray, "Dört Dörtlük Gece" konseptiyle taraftarlarını RAMS Park’a davet etti. 

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI CUMA GÜNÜ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05’te başlayacak olan etkinlikte; özel ışık gösterileri, sahne, dans, drone şovları, DJ performansları ve şampiyonluk kupasının seremonisi yer alacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Öte yandan kutlamaya katılmak isteyen taraftarlar için biletler, Passo üzerinden satışa sunuldu.

İşte satışa sunulan bilet fiyatları:

  • Saha İçi Paketi: 19.050 TL
  • Doğu - Batı Alt Tribünler: 1.905 TL
  • Doğu - Batı Üst Tribünler: 500 TL
  • Kuzey - Güney Kale Arkası: 190,50 TL
Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • serkan ipek serkan ipek:
    Hakemlere bildirdinizmi ? onlarin daha cok emegi var 6 24 Yanıtla
  • serkan ipek serkan ipek:
    Hakemlere heber verdinizmi ? Onlarin emegi daha cok 2 12 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Penaltı uyduran çağdaş altay da kutlamanın olmazsa olmazı ! 2 12 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
