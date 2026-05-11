UEFA turnuvalarında final maçlarının hakemleri açıklandı

11.05.2026 21:04
UEFA; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde görev yapacak hakemler duyuruldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE SIEBERT DÜDÜK ÇALACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arenada oynanacak. Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ve İngiliz ekibi Arsenal arasında yapılacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Maçın 4. hakemi Sandro Scharer olacak. Paris Saint-Germain (PSG) - Arsenal maçında VAR’da Bastian Dankert, AVAR’da da Robert Schröder görev alacak.

AVRUPA LİGİ FİNALİNİ LETEXIER YÖNETECEK

Alman temsilcisi Freiberg ve İngiliz temsilcisi Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali ise 20 Mayıs Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelede Fransız hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier’in yardımcılarını da Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın 4. hakemi Alejandro Hernandez olacak. Freiberg - Aston Villa maçında VAR koltuğunda Jerome Brisard, AVAR’da da Willy Delajod oturacak.

KONFERANS LİGİ FİNALİNDE MARIANI GÖREV ALACAK

Almanya'nın Leipzig kentindeki Leipzig Stadyumu'nda İngiliz ekibi Crystal Palace ve İspanyol ekibi Rayo Vallecano arasında gerçekleşecek UEFA Konferans Ligi finali de 27 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Bu müsabakaya da UEFA tarafından İtalyan hakem Maurizio Mariani atandı. Yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni'nin yapacağı mücadelede kenarda ise 4. hakem olarak Glenn Nyberg bulunacak. Crystal Palace - Rayo Vallecano maçında VAR’da ekran başına Marco Di Bello, AVAR’da da Daniele Chiffi geçecek.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 21:58:08. #7.13#
