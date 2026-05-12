Anderson Talisca sezonu kapadı

12.05.2026 16:40
Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Anderson Talisca, ligin son haftasındaki ikas Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 34'ncü ve son haftasında kendi sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcu  Anderson Talisca, hafif sakatlığı nedeniyle ligin son haftasındaki Eyüpspor maçında forma giyemeyecek. Deneyimli oyuncunun böylece sezonu kapattığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 45 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren 32 yaşındaki yıldız isim, 27 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek taraftarlarının beğenisini topladı. Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına dek devam ediyor. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Şikebahçe ikinciliği yine kimseye kaptırmadı. 5 29 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    bu yazdıkların acaba savcılıkta sorulunca ne diyeceksin merak ediyorum 5 2
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Yapma be oldumu şimdi 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
