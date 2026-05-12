Anderson Talisca sezonu kapadı

Trendyol Süper Lig'in 34'ncü ve son haftasında kendi sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

ANDERSON TALISCA SEZONU KAPADI

TRT Spor'da yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, hafif sakatlığı nedeniyle ligin son haftasındaki Eyüpspor maçında forma giyemeyecek. Deneyimli oyuncunun böylece sezonu kapattığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 45 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren 32 yaşındaki yıldız isim, 27 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek taraftarlarının beğenisini topladı. Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına dek devam ediyor.