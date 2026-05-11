Atçılık camiasını üzen haber! Efsane safkan Deniz Efe\'nin yarış hayatı sona erdi

11.05.2026 21:22
At yarışlarında 64. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu'nda sakatlık yaşayan atçılık camiasının efsane safkanı Deniz Efe'nin yarış hayatının sona erdiği ve yaşamına aygır olarak devam edeceği açıklandı.

Türk atçılığının son yıllarına damga vuran, hızı ve karakteriyle yarışseverlerin sevgilisi haline gelen efsane safkan Deniz Efe'den kötü haber geldi.

İYİ BAŞLADIĞI YARIŞA DEVAM EDEMEDİ

Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda gerçekleştirilen prestijli 64. TBMM Koşusu'nda, her zamanki iddialı temposuyla start alan Deniz Efe, mücadelenin kritik bir noktasında aksiyon kaybı yaşadı. Yarışı tamamlayamayan şampiyon, at nakil aracıyla hipodromdan ayrılırken, yapılan ilk kontrollerinin ardından son durumu belli oldu. 

DENİZ EFE'NİN YARIŞ HAYATI SONA ERDİ

Deniz Efe’nin yapılan kontrollerinde sağ ön molet bölgesinde kırık tespit edildi. Başarılı safkanın ayağı alçıya alınarak ileri tedavi ve ameliyat süreci için İstanbul’a sevk edildi. Efsane safkan, böylece yaşadığı sakatlık nedeniyle pistlere veda etti. 

YAŞAMINI AYGIR OLARAK SÜRDÜRECEK

Yarış camiasında büyük üzüntü yaratan bu gelişme sonrası, şampiyonun yaşamını aygır olarak sürdüreceği açıklandı.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 22:03:41. #7.12#
