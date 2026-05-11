Atçılık camiasını üzen haber! Efsane safkan Deniz Efe\'nin yarış hayatı sona erdi

Türk atçılığının son yıllarına damga vuran, hızı ve karakteriyle yarışseverlerin sevgilisi haline gelen efsane safkan Deniz Efe'den kötü haber geldi.
Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda gerçekleştirilen prestijli 64. TBMM Koşusu'nda, her zamanki iddialı temposuyla start alan Deniz Efe, mücadelenin kritik bir noktasında aksiyon kaybı yaşadı. Yarışı tamamlayamayan şampiyon, at nakil aracıyla hipodromdan ayrılırken, yapılan ilk kontrollerinin ardından son durumu belli oldu.
Deniz Efe’nin yapılan kontrollerinde sağ ön molet bölgesinde kırık tespit edildi. Başarılı safkanın ayağı alçıya alınarak ileri tedavi ve ameliyat süreci için İstanbul’a sevk edildi. Efsane safkan, böylece yaşadığı sakatlık nedeniyle pistlere veda etti.
Yarış camiasında büyük üzüntü yaratan bu gelişme sonrası, şampiyonun yaşamını aygır olarak sürdüreceği açıklandı.
