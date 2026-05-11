Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrum FK, 1-0'lık skorla kazandı.
Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golü 65. dakikada deneyimli savunma oyuncusu Ali Aytemur kaydetti. Bodrum FK, 22. dakikada Taulant Seferi'nin kullandığı penaltıda kaleci Sehic'i geçemedi.
Bu zorlu eşleşmenin rövanş mücadelesi, 15 Mayıs Cuma saat 20.00'de Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak. Tur atlayan takım, play-off finalinde Esenler Erokspor ile Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.
Son Dakika › Spor › Bodrum FK, Çorum FK karşısında avantajı kaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?