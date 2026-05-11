Arda Turan, Türk teknik direktörlük tarihine geçti

11.05.2026 21:58
Shakhtar Donetsk'i şampiyonluğa taşıyan Arda Turan, Türk teknik direktörlük tarihine geçti. Arda Turan, Murat Yakın'dan sonra Avrupa liglerinde birinci lig seviyesinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu. 39 yaşındaki genç çalıştırıcı, 2023-2024 sezonunda Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig'de de şampiyonluğa ulaşmıştı.

ARDA TURAN TARİHE GEÇTİ 

Ukrayna Premier Lig'in 27. haftasında deplasmanda Poltava'yı 4-0 yenen Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya çıkararak 16. şampiyonluğuna ulaştı. Shakhtar Donetsk'in başına resmi olarak geçen yıl 1 Temmuz'da geçen Arda Turan, Murat Yakın'dan sonra Avrupa liglerinde birinci lig seviyesinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu. Genç teknik direktör, 2023-2024 sezonunda Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig'de de şampiyonluğa ulaşmıştı.

30 GALİBİYET ALDI

1 Temmuz 2025'te göreve gelen Arda Turan, Ukrayna ekibi ile çıktığı 48 maçta 30 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalde boy göstererek Avrupa kupalarında bu aşamaya ulaşan beşinci Türk teknik direktör de olmuştu. UEFA kulüp turnuvalarında bir Türk takımını yarı finale taşıyan diğer teknik direktörler ise Adnan Süvari, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Aykut Kocaman olarak kayıtlara geçmişti. Ayrıca 39 yaşındaki çalıştırıcı, Avrupa kupalarında bir yabancı kulübün başında yarı finale yükselen ilk Türk teknik direktör olarak tarihte yerini almıştı. 

Avrupa'nın farklı liglerinde görev alarak Türk teknik direktörlüğünü yurt dışında temsil eden isimler şunlar oldu:

MURAT YAKIN İSVİÇRE FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ 

Türk asıllı İsviçre vatandaşı çalıştırıcı Murat Yakın, kulüp düzeyinde İsviçre'de Basel, Grasshoppers, Sion ve Rusya'da Spartak Moskova'yı çalıştırdı. 2012 yılında istikrarsız bir dönem geçiren Basel'in başına geçen Murat Yakın, 2013 ve 2014 yıllarında İsviçre Süper Lig şampiyonu olarak üst üste iki kez lig kupasını kaldırdı.

UEFA Avrupa Ligi 2012-2013 sezonunda Basel'i yarı finale taşıyan Murat Yakın, o sezon kupayı kazanan Chelsea'ye elendi. Şu anda İsviçre Milli Takımı'nı çalıştıran 51 yaşındaki teknik direktör, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İsviçre'yi çeyrek finale taşımıştı.

FATİH TERİM'İN İTALYA VE YUNANİSTAN MACERASI

Fatih Terim'in Avrupa kariyeri, İtalya ve Yunanistan'da önemli deneyimlerle şekillendi. İtalya'da Fiorentina kariyerine 1 Temmuz 2000'de başlayan Fatih Terim, takımıyla 28 maça çıktı. Terim, Floransa ekibinin başında bu süreçte 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Temmuz 2001'de Milan'la yoluna devam eden tecrübeli teknik direktör, 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda kasım ayında görevini bıraktı. Aralık 2023'te Yunanistan ekibi Panathinaikos ile sözleşme imzalayan Terim, takımıyla 26 maça çıktı. Türk çalıştırıcı, Yunan ekibinde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

EROL BULUT'UN ADA GEÇMİŞİ

Erol Bulut, Süper Lig'de Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK ve Antalyaspor gibi kulüpleri çalıştırdı. Temmuz 2023'te İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin başına geçen Erol Bulut, Galler temsilcisinde toplam 58 maçta görev yaptı. Bu süreçte 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 30 mağlubiyet yaşayan Bulut, takımının inişli çıkışlı performansı nedeniyle ligin son sıralarına gerilemesinin ardından 2024 yılında görevinden ayrıldı. Takımdaki ikinci sezonuna kötü bir başlangıç yapan 51 yaşındaki teknik direktör, ilk 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak yalnızca 1 puan toplayabilmişti.

NURİ ŞAHİN BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI 

Kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi dünya devlerinde forma giyen Nuri Şahin, Antalyaspor ve RAMS Başakşehir'de teknik direktör olarak görev aldı. Ocak 2024'te Borussia Dortmund'da ilk olarak Edin Terzic'in yardımcısı olarak göreve başlayan Nuri Şahin, Temmuz 2024'te 3 yıllık sözleşmeyle takımın başına geçti.

İç sahadaki iyi performansa rağmen, deplasmanlarda üst üste gelen mağlubiyetler sonucu görevi bırakmak zorunda kalan Nuri Şahin, beklenen başarıyı gösteremedi. Borussia Dortmund'un başında 27 maça çıkan 37 yaşındaki çalıştırıcı, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

MEHMET TOPAL'IN ROMANYA'DAKİ 3 DÖNEMİ 

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları giyen Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başladığı Romanya'nın Petrolul ekibinde 3 dönem farklı tarihlerde görev yaptı.

İlk dönemine Temmuz 2024'te başlayan Mehmet Topal, takımın başında çıktığı 23 resmi maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı, aralıkta görevini bıraktı. Kulüpteki ikinci dönemine Mart 2025'te başlayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Üçüncü ve güncel dönemine 28 Mart'ta başlayan genç çalıştırıcı, 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN KISA AVRUPA SERÜVENİ

Mustafa Denizli, Türk futbol tarihinde "Üç Büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tek teknik direktör oldu. 1989'da Almanya 2. Lig takımlarından Alemannia Aachen'da göreve başlayan Denizli, Alman ekibinin başında toplam 17 resmi maça çıktı. Denizli, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 1990'ın mart ayında görevi bıraktı. Denizli, Türkiye dışında İran'da Pas Tahran, Persepolis, Tractor ve Azerbaycan'ın Hazar Lenkeran takımlarını çalıştırmıştı.

TAYFUN KORKUT VE FUAT ÇAPA

Avrupa ligleri arasında sadece Almanya Bundesliga takımlarını çalıştıran Tayfun Korkut, sırasıyla Hannover 96, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Stuttgart ve Hertha Berlin'i yönetti. Korkut, 2022'den beri herhangi bir takımda yer almadı.

Halen Samsunspor Futbol Direktörü olarak görev yapan Fuat Çapa ise Belçika'da Turnhout, Patro Eisden, Heusden-Zolder, KMSK Deinze ve Geel, Hollanda'da da MVV Maastricht'te teknik direktör olarak çalıştı.

