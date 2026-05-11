Uğur Uçar maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor

Trendyol 1. Lig play-off yarı finali ilk maçında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'ya 1-0 kaybetti.

''İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK''

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, "İkinci yarı öncesi soyunma odasına giderken, neleri doğru yapmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarıya çok iyi başladık; topa daha fazla sahip olduk ve yaptığımız değişikliklerle oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya başladık. Ancak maalesef istediğimiz sonucu alamadık.'' dedi.

''HAKEMLER BİR ŞEHRİN KADERİYLE OYNUYOR''

Sözlerine devam eden genç hoca, hakem yönetimine tepki göstererek ''İlk yarı özelinde istediğimiz gibi bir oyun sergileyemedik. İkinci yarıda ise topa daha çok hükmeden ve pozisyonlar yakalamaya çalışan taraftık ama bu fırsatları değerlendiremedik. Şunu özellikle belirtmek istiyorum; ikinci yarıya iyi başlamışken, rakibin arkadan ittiği pozisyonda faul çalınıyor ve dönüp o duran toptan gol yiyoruz. Hakemlerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Rakibin eline çarpan net bir penaltımız var ama verilmiyor. Sezon başından beri, biz göreve geldikten sonra da bu durum maalesef devam ediyor. Gol atıyoruz, ofsayt çizgisi çekilmiyor. Biraz daha dikkatli olunmalı; çünkü bir şehrin kaderiyle oynuyorlar. Ancak önümüzde bir maç daha var, henüz pes etmedik. En iyi şekilde hazırlanıp turu geçen taraf biz olacağız." diye konuştu.