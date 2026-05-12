2 milyon dolar bağış yaptığı fenomenle buluştu, olay çıktı

Sosyal medya fenomeni Alice Rosenblum, kendisine yaklaşık 2 milyon dolar (yaklaşık 90 milyon TL) bağış yapan takipçisiyle ilk kez yüz yüze bir araya geldi. Ancak buluşma kısa sürede gerginliğe dönüştü. İddiaya göre takipçi, Rosenblum’un fiziksel görünümü hakkında kırıcı ifadeler kullanırken, daha sonra fenomene fiziksel temasta bulunmaya çalıştı.

“GERÇEKTE ÇOK DAHA ŞİŞMAN GÖRÜNÜYORSUN"

Uzun süredir Alice Rosenblum’a maddi destek verdiği belirtilen takipçinin, buluşma sırasında fenomenin görüntüsüyle ilgili yorum yaptığı öne sürüldü. Takipçinin, “Gerçek hayatta çok daha şişman görünüyorsun” sözleriyle Rosenblum’u şaşkına çevirdiği belirtildi.

Yaşanan sözlü tartışmanın ardından ortamın gerildiği ifade edildi.

FİZİKSEL TEMAS GİRİŞİMİNE SERT TEPKİ

İddiaya göre takipçi, tartışma sırasında Alice Rosenblum’un koluna dokunmaya çalıştı. Bunun üzerine fenomen geri çekilerek sert tepki gösterdi.

Rosenblum’un, “İğrenç, benden uzak dur! Polisi arıyorum!” diyerek çevredeki kişilerden yardım istediği aktarıldı.

GÜVENLİK DEVREYE GİRDİ

Olayın büyümesi üzerine mekan güvenliğinin müdahale ettiği ve şahsın bulunduğu alandan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Yaşanan olay sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, internet üzerinden kurulan ilişkiler ve fenomen-takipçi sınırları yeniden tartışma konusu oldu.