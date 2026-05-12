Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye geri dönüş açıklaması
Ferdi Kadıoğlu'ndan Fenerbahçe'ye geri dönüş açıklaması

12.05.2026 19:15
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımdaki günlerine dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den ayrılmasının kendisi için çok zor olduğunu söyleyen Ferdi, "Fenerbahçe her zaman kalbimde. Kim bilir, belki bir gün geri dönerim.. Buna söz veremem ama olursa güzel olur." diyerek geri dönüşüyle ilgili taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe formasıyla geçirdiği yılların ardından Premier Lig’in yolunu tutan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli camiayı duygulandıran açıklamalarda bulundu. Kafa Sports'a açıklamalarda bulunan Ferdi, ayrılık süreci ve geri dönüş ihtimali hakkında konuştu. 

''FENERBAHÇE HER ZAMAN KALBİMDE''

Transfer döneminde Brighton’a imza atarak kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden birini kazandıran Ferdi, İstanbul’dan ayrılmanın hiç kolay olmadığını belirterek, "Fenerbahçe'den ayrılmak benim için gerçekten zordu. Fenerbahçe'yi gerçekten seviyorum. Ayrılırken verdiğim röportajda herkes görmüştür zaten. Fenerbahçe her zaman kalbimde." dedi. 

''SÖZ VEREMEM AMA OLURSA GÜZEL OLUR''

Ferdi Kadıoğlu, ilerleyen yıllarda yeniden çubuklu formayı giyme ihtimali hakkında da konuşarak "Kim bilir, belki bir gün geri dönerim. Buna söz veremem ama olursa güzel olur." yorumunda bulundu. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Türkçesi şöyle demiş Avrupa'da para etmediğim zaman güzel paraya gelir oynarim 3 14 Yanıtla
  • Serhan Demir Serhan Demir:
    Aslında şöyle demiş, Türkiye'nin en onurlu takımında tekrar oynamak isterim.. 12 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
