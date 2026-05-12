Polis ekipleri dahi gözlerine inanamadı: 2 aydır yaşadığı cami tuvaletinde yakalandı
Polis ekipleri dahi gözlerine inanamadı: 2 aydır yaşadığı cami tuvaletinde yakalandı

12.05.2026 19:17
KONYA'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G. (29), polisin 1 haftalık takibi sonucu bir caminin kullanılmayan tuvaletinde yakalandı. Firari hükümlünün, 2 aydır tuvalette yaşadığı ortaya çıktı.

Konya’da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bu süreçte Ö.G.'nin Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bir caminin etrafında görüldüğü ihbarını da aldı. Bölgede 1 hafta takip yapan ekipler, caminin kullanılmayan tuvaletinden uzun süre çıkmayan kişinin aradıkları firari olduğunu tespit etti. Güvenlik önlemleri aldıktan sonra tuvalete baskın düzenleyen ekipler, Ö.G.'yi gözaltına aldı.

Ö.G.'nin yakalanmamak için cami tuvaletini 2 aydır yaşam alanına çevirdiğini belirlendi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ayrıca bıçak, makas ve çok sayıda anahtar bulundu. Gözaltına alınan hükümlü, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Claus Meeir Claus Meeir:
    Hapishane daha temiz degil mi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
