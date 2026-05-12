Polis ekipleri dahi gözlerine inanamadı: 2 aydır yaşadığı cami tuvaletinde yakalandı

Konya’da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.G.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

CAMİ TUVALETİNDE YAKALANDI

Ekipler, bu süreçte Ö.G.'nin Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bir caminin etrafında görüldüğü ihbarını da aldı. Bölgede 1 hafta takip yapan ekipler, caminin kullanılmayan tuvaletinden uzun süre çıkmayan kişinin aradıkları firari olduğunu tespit etti. Güvenlik önlemleri aldıktan sonra tuvalete baskın düzenleyen ekipler, Ö.G.'yi gözaltına aldı.

2 AYDIR YAŞIYORMUŞ

Ö.G.'nin yakalanmamak için cami tuvaletini 2 aydır yaşam alanına çevirdiğini belirlendi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ayrıca bıçak, makas ve çok sayıda anahtar bulundu. Gözaltına alınan hükümlü, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.