Torreira\'dan çarpıcı itiraf: Ayrılmak istiyordum ama vazgeçtim

Galatasaray’da sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olan Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, bir süredir gündemi meşgul eden ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Sezon içinde ailevi nedenlerle ülkesine dönmeyi planladığı konuşulan 30 yaşındaki futbolcu, kararını değiştirerek takımda kalmak istediğini açıkladı.

''AYRILMAK İSTİYORDUM''

Torreira, yakın çevresine yaptığı açıklamada bir dönem gerçekten ayrılmayı düşündüğünü itiraf etti. Yıldız oyuncu, "Ailece zor bir dönemden geçiyorduk ve bu yüzden ayrılmak istiyordum. Ancak şu an hepimiz çok daha iyiyiz, ayrılmaktan vazgeçtim. Galatasaray'da kariyerime devam etmek istiyorum," diyerek sarı-kırmızılı camiaya müjdeli haberi verdi.

SÖZLEŞMESİNE ZAM TALEBİ

Mevcut kontratı 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Torreira'nın, kulüpten iyileştirme beklediği belirtiliyor. Uruguaylı orta sahanın, yıllık ücretinin 5 milyon Euro seviyesine çıkarılmasını talep ederek sözleşmesini yenilemek istediği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen Torreira, çıktığı 46 maçta 4 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak şampiyonluk yolunda kritik bir rol oynadı.