İBB soruşturmasında gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 24 şüpheliden 12’si tutuklandı

11.05.2026 23:48
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk” ve “ihaleye fesat karıştırma” soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. İBB iştiraki Peyzaj ve Ağaç A.Ş.’ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edilirken, savcılığın tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdiği isimlerden 12’si tutuklandı, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin savcılık işlemleri tamamlandı. Savcılık, 20 şüphelinin tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verdi.

Hakimlik değerlendirmesi sonrası 12 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, diğer 12 şüpheli adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

CENAZE İZNİ VERİLEN İSİM DE LİSTEDEYDİ

Adli kontrol talep edilen isimler arasında dikkat çeken kişiler de yer aldı. Operasyondan bir gün önce babasını kaybeden ve cenaze izni verilen Yasin Çağatay Seçkin’in yanı sıra, geçtiğimiz ay aynı soruşturma kapsamında tahliye edilen Fatih Yağcı, Alkan Başçiftçi ve Ekrem Ofluoğlu da serbest bırakılan isimler arasında bulundu.

BAŞSAVCILIKTAN “SUÇ ÖRGÜTÜ” AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın “Ekrem İmamoğlu’nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri” kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, örgütün İBB iştiraki olan Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden “kurgusal ihale sistemi” kurarak ihalelere fesat karıştırdığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi.

31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında toplam 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 29’unun yakalandığı açıklandı. Şüphelilerden bir kişinin yurt dışında olduğu belirtilirken, firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Operasyon kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen bazı şüpheliler hakkında da adli kontrol kararları verilmişti.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan Orhan Yıldırım’ın ise yurt dışından Türkiye’ye dönüşü sırasında havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelinin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.

