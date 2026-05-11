CHP'den AK Parti'ye geçişler devam ediyor: Bu kez adres Gaziantep

11.05.2026 23:41
Siyasette transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor; Afyonkarahisar’ın ardından bu kez adres Gaziantep oldu. CHP'de önemli görevler üstlenen iki kadın siyasetçi, partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. CHP Gaziantep önceki dönem İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Müge Düşün ile CHP Nizip İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Özaslan’ın geçişi, siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Siyasette CHP'den AK Parti'ye transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Afyonkarahisar’da yaşanan depremin ardından bu kez adres Gaziantep oldu. Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) önemli görevlerde bulunan iki kadın siyasetçi, partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.

CHP’DEN KOPUŞLAR AK PARTİ’YE KATILIMLA SÜRÜYOR

CHP Gaziantep önceki dönem İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Müge Düşün ile CHP Nizip İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevinden istifa eden Fatma Özaslan, siyasi tercihlerini AK Parti’den yana kullandı.

ROZETLERİ TUĞBA IŞIK ERCAN TAKTI

Yeni üyelerin katılım töreni, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "81 İl Kadın Kolları Başkanları Toplantısı"nda gerçekleştirildi. Fatma Müge Düşün ve Fatma Özaslan’ın rozetleri, bizzat AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan tarafından takdim edildi.

"AİLEMİZ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Törenin ardından AK Parti Kadın Kolları’nın sosyal medya hesaplarından yapılan resmi açıklamada, katılımın teşkilat üzerindeki olumlu etkisine değinilerek, “AK Parti Kadın Kolları ailemiz büyümeye devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Siyasi kulislerde, CHP’den AK Parti’ye geçişlerin önümüzdeki günlerde farklı illerde de devam edeceği ve katılım dalgasının genişleyeceği konuşuluyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
