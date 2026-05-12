İş başvurusu reddedilen genç kadın isyan etti: Deneyimim değil cinsiyetim sorgulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İş başvurusu reddedilen genç kadın isyan etti: Deneyimim değil cinsiyetim sorgulandı

İş başvurusu reddedilen genç kadın isyan etti: Deneyimim değil cinsiyetim sorgulandı
12.05.2026 01:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir zincir markete yöneticilik başvurusu yapan genç kadın, mülakat sırasında "kadın yönetici alamıyoruz" yanıtıyla karşılaştığını iddia ederek gözyaşları içinde isyan etti. Eğitiminin ve sektördeki deneyiminin yok sayıldığını, sadece cinsiyeti nedeniyle yetersiz görüldüğünü belirten vatandaşın paylaştığı video, kısa sürede binlerce destek mesajı aldı.

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden birine yöneticilik başvurusu yapan genç bir kadının, mülakat sonrası paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti. Eğitimine ve profesyonel geçmişine güvenerek mülakata giden genç kadın, karşılaştığı tutumun liyakatle değil, sadece cinsiyetiyle ilgili olduğunu belirterek sert tepki gösterdi.

"KADIN YÖNETİCİ ALAMIYORUZ" YANITI ŞOKE ETTİ 

Mülakatın ardından çektiği videoda yaşadığı hayal kırıklığını gizleyemeyen vatandaş, yetkilinin kendisine açıkça ayrımcılık yaptığını iddia etti. Genç kadın, görüşme sırasında kendisine, “Kadın yönetici alamıyoruz” denildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimim, deneyimimle hiç alakası yok. Cinsiyetim yüzünden ben o görüşmede yetersiz görülüyorum. Bir de zincir market bu ya! ‘Bayan yönetici almıyoruz’ ne demek! 

"DENEYİMİM DEĞİL CİNSİYETİM SORGULANDI"

Gözyaşları içinde isyan eden vatandaş, liyakatin hiçe sayıldığını vurguladı. Mülakatı gerçekleştiren kişiye yönelik, “Ağlamak istemiyorum bir ş....fsiz yüzünden” diyerek tepkisini dile getiren genç kadın, iş dünyasında kadınların karşılaştığı bu görünmez duvarlara dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI 

"Deneyimim değil cinsiyetim sorgulandı" diyerek paylaşılan video, kısa sürede binlerce izlenme ve destek yorumu aldı. Kullanıcılar, iş hayatında fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaparken, söz konusu zincir markete yönelik eleştiriler de çığ gibi büyüdü.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş başvurusu reddedilen genç kadın isyan etti: Deneyimim değil cinsiyetim sorgulandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • levent ayar levent ayar:
    İŞ VEREN HAKLI DOĞUM İZNİ OLUN CA İŞ YERİ İFLAS EDER ÖZEL SEKTÖR DEVLET GİBİ DEYİL SALLA BAŞI AL MAAŞI ADAM YARIN NE OLACAK DİYE BİN KERE DÜŞÜNÜYOR 10 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

10:25
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
10:03
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
10:02
İran savaşı rafları da vurdu Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
10:00
Galatasaray’a gitmek isteyen Jhon Duran’a büyük şok
Galatasaray'a gitmek isteyen Jhon Duran'a büyük şok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:34:08. #7.13#
SON DAKİKA: İş başvurusu reddedilen genç kadın isyan etti: Deneyimim değil cinsiyetim sorgulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.