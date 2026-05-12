Kapıkule\'de Kaçak Yeşil Alg Ele Ge geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yolcu otobüsünde 2 bin adet canlı yeşil alg ele geçirildi.

KAÇAK YOLLARLA YURDA SOKULMAYA ÇALIŞILDI

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde toplam ağırlığı 8,5 kilogram olan 2 bin 125 adet "Aegagropila linnaei" cinsi canlı yeşil algin yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Durumun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi.

474 BİN TL CEZA

Yapılan incelemeler sonucunda canlı yeşil algler ile nakilde kullanılan araca, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı alınmak üzere el konuldu. Otobüste bulunan 5 kişiye ise 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde toplam 474 bin 55 TL idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.