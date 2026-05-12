Zelenski’nin en yakınındaki isim hakkında yolsuzluk soruşturması: 100 milyon dolarlık skandal iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenski’nin en yakınındaki isim hakkında yolsuzluk soruşturması: 100 milyon dolarlık skandal iddiası

Zelenski’nin en yakınındaki isim hakkında yolsuzluk soruşturması: 100 milyon dolarlık skandal iddiası
12.05.2026 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna siyaseti, Devlet Başkanı Zelenski’nin "sağ kolu" olarak bilinen Andriy Yermak’a yönelik yolsuzluk suçlamalarıyla sarsılıyor. Yaklaşık 100 milyon dolarlık rüşvet ve kara para aklama ağıyla ilişkilendirilen "Operation Midas" soruşturması kapsamında Yermak’a resmi "şüpheli" bildirimi yapıldı. Dosyada enerji ihalelerinden elde edilen yasa dışı gelirlerin lüks projelere aktarıldığı iddia edilirken, Zelenski yönetiminin yolsuzlukla mücadele sınavı kritik bir noktaya taşındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin uzun yıllardır en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak gösterilen eski Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna’da yürütülen büyük çaplı yolsuzluk soruşturmasında “şüpheli” sıfatıyla dosyaya dahil edildi. Financial Times ve Reuters’ın geçtiği haberlere göre Yermak’ın adı, yaklaşık 100 milyon dolarlık rüşvet ve kara para aklama ağıyla ilişkilendirilen “Operation Midas” soruşturmasında geçiyor.

Zelenski’nin en yakınındaki isim hakkında yolsuzluk soruşturması: 100 milyon dolarlık skandal iddiası

RESMİ “ŞÜPHELİ BİLDİRİMİ” YAPILDI

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile Özel Yolsuzluk Savcılığı Ofisi (SAPO), Andriy Yermak’a resmi “şüpheli bildirimi” yapıldığını açıkladı. Bu adım doğrudan mahkumiyet anlamına gelmese de soruşturmanın resmi ceza sürecine taşındığını gösteriyor.

Financial Times’ın haberine göre soruşturma, Ukrayna devlet enerji şirketi Energoatom çevresinde kurulduğu iddia edilen geniş çaplı bir rüşvet ağına dayanıyor. İddialarda, enerji altyapısı ihalelerinden elde edilen yasa dışı gelirlerin lüks konut projelerine aktarıldığı öne sürülüyor.

100 MİLYON DOLARLIK “MİDAS” OPERASYONU

Ukrayna basınında “Operation Midas” adı verilen soruşturmada yaklaşık 100 milyon dolarlık kara para trafiğinin ortaya çıkarıldığı iddia edildi. NABU’ya göre sistematik şekilde alınan komisyon ve rüşvetlerin çeşitli şirketler üzerinden aklandığı belirtildi.

Soruşturmada eski Başbakan Yardımcısı Oleksiy Chernyshov ile eski Enerji Bakanı Herman Halushchenko’nun isimleri de geçiyor. Yetkililer, bazı üst düzey isimlerin Kiev yakınlarında inşa edilen ultra lüks malikane projelerine para aktardığını öne sürüyor.

Zelenski’nin en yakınındaki isim hakkında yolsuzluk soruşturması: 100 milyon dolarlık skandal iddiası

EVİNE BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

Andriy Yermak’ın evine daha önce de yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın düzenlenmişti. Uluslararası basında yer alan haberlerde, Zelenski’nin “sağ kolu” olarak anılan Yermak’ın soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri haline geldiği aktarılmıştı.

Reuters’ın haberine göre Ukrayna yasaları gereği yetkililer resmi açıklamada isim vermedi ancak yerel medya ve uluslararası kaynaklar şüphelinin Andriy Yermak olduğunu yazdı.

UKRAYNA’DA SİYASİ TARTIŞMA BÜYÜYOR

Soruşturma, savaşın sürdüğü Ukrayna’da siyasi tansiyonu da yükseltti. Zelenski yönetimi bir yandan Avrupa Birliği üyelik süreci kapsamında yolsuzlukla mücadele mesajları verirken, diğer yandan muhalefet ve bazı Batılı çevreler hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor.

Öte yandan Zelenski’nin soruşturmaya doğrudan dahil olduğuna dair şu ana kadar resmi bir suçlama ya da kanıt bulunmuyor. Ancak dosyanın, Cumhurbaşkanlığı çevresindeki üst düzey isimlere kadar uzanması Ukrayna siyasetinde büyük yankı uyandırdı.

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ukrayna Zelenski’nin en yakınındaki isim hakkında yolsuzluk soruşturması: 100 milyon dolarlık skandal iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti Arkadaşına mesaj attıktan sonra tepelik alanda tüfekle intihar etti
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt geldi İşte Tahran yönetiminin talepleri İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi! İşte Tahran yönetiminin talepleri
İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti İntihar girişiminde bulunan kadını polis ikna etti
Netanyahu’dan beklenmedik çıkış ABD’nin İsrail’e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi Netanyahu'dan beklenmedik çıkış! ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi
THY uçağında yangın paniği Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi THY uçağında yangın paniği! Yolcular acil çıkışlardan tahliye edildi
Pentagon “ABD’nin mühimmat stokları tükendi” iddiasını yalanladı Pentagon “ABD’nin mühimmat stokları tükendi” iddiasını yalanladı
İran-ABD restleşmesi petrol fiyatlarını uçurdu İran-ABD restleşmesi petrol fiyatlarını uçurdu
ABD’de yük treninin vagonunda 6 kişinin cansız bedeni bulundu ABD'de yük treninin vagonunda 6 kişinin cansız bedeni bulundu
Fener Rum Patriği Bartholomeos: Heybeliada Ruhban Okulu eylül ayında açılacak Fener Rum Patriği Bartholomeos: Heybeliada Ruhban Okulu eylül ayında açılacak

00:29
Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı
Trump: Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı
23:59
Son 1 maç Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Premier Lig yolunda finale yükseldi
Son 1 maç! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Premier Lig yolunda finale yükseldi
23:47
Eline öpmek isteyen kişiye Aziz Yıldırım’dan bomba ifade
Eline öpmek isteyen kişiye Aziz Yıldırım'dan bomba ifade
23:37
Lamine Yamal’dan Real Madridlileri kızdıracak hareket
Lamine Yamal'dan Real Madridlileri kızdıracak hareket
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Elazığ’dan Erzurum’a nakledildi
23:11
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan’ın kulüp binasında Hedefinde o isim var
Hakan Safi transfer görüşmeleri için Milan'ın kulüp binasında! Hedefinde o isim var
23:03
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
Trump, Oval Ofis’teki etkinlik sırasında uyukladı
22:52
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV’deki son yayınına çıkamadı
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
22:48
Kapasitesi 17 bin Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
Kapasitesi 17 bin! Kahramanmaraş yeni stadına kavuşuyor
21:44
İran’dan Trump’a “Çin“ uyarısı: Asla Pekin’e zafer edasıyla gireceğini sanma
İran'dan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma
21:24
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 00:52:43. #7.12#
SON DAKİKA: Zelenski’nin en yakınındaki isim hakkında yolsuzluk soruşturması: 100 milyon dolarlık skandal iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.