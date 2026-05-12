Zelenski’nin en yakınındaki isim hakkında yolsuzluk soruşturması: 100 milyon dolarlık skandal iddiası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin uzun yıllardır en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak gösterilen eski Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna’da yürütülen büyük çaplı yolsuzluk soruşturmasında “şüpheli” sıfatıyla dosyaya dahil edildi. Financial Times ve Reuters’ın geçtiği haberlere göre Yermak’ın adı, yaklaşık 100 milyon dolarlık rüşvet ve kara para aklama ağıyla ilişkilendirilen “Operation Midas” soruşturmasında geçiyor.

RESMİ “ŞÜPHELİ BİLDİRİMİ” YAPILDI

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ile Özel Yolsuzluk Savcılığı Ofisi (SAPO), Andriy Yermak’a resmi “şüpheli bildirimi” yapıldığını açıkladı. Bu adım doğrudan mahkumiyet anlamına gelmese de soruşturmanın resmi ceza sürecine taşındığını gösteriyor.

Financial Times’ın haberine göre soruşturma, Ukrayna devlet enerji şirketi Energoatom çevresinde kurulduğu iddia edilen geniş çaplı bir rüşvet ağına dayanıyor. İddialarda, enerji altyapısı ihalelerinden elde edilen yasa dışı gelirlerin lüks konut projelerine aktarıldığı öne sürülüyor.

100 MİLYON DOLARLIK “MİDAS” OPERASYONU

Ukrayna basınında “Operation Midas” adı verilen soruşturmada yaklaşık 100 milyon dolarlık kara para trafiğinin ortaya çıkarıldığı iddia edildi. NABU’ya göre sistematik şekilde alınan komisyon ve rüşvetlerin çeşitli şirketler üzerinden aklandığı belirtildi.

Soruşturmada eski Başbakan Yardımcısı Oleksiy Chernyshov ile eski Enerji Bakanı Herman Halushchenko’nun isimleri de geçiyor. Yetkililer, bazı üst düzey isimlerin Kiev yakınlarında inşa edilen ultra lüks malikane projelerine para aktardığını öne sürüyor.

EVİNE BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

Andriy Yermak’ın evine daha önce de yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın düzenlenmişti. Uluslararası basında yer alan haberlerde, Zelenski’nin “sağ kolu” olarak anılan Yermak’ın soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri haline geldiği aktarılmıştı.

Reuters’ın haberine göre Ukrayna yasaları gereği yetkililer resmi açıklamada isim vermedi ancak yerel medya ve uluslararası kaynaklar şüphelinin Andriy Yermak olduğunu yazdı.

UKRAYNA’DA SİYASİ TARTIŞMA BÜYÜYOR

Soruşturma, savaşın sürdüğü Ukrayna’da siyasi tansiyonu da yükseltti. Zelenski yönetimi bir yandan Avrupa Birliği üyelik süreci kapsamında yolsuzlukla mücadele mesajları verirken, diğer yandan muhalefet ve bazı Batılı çevreler hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor.

Öte yandan Zelenski’nin soruşturmaya doğrudan dahil olduğuna dair şu ana kadar resmi bir suçlama ya da kanıt bulunmuyor. Ancak dosyanın, Cumhurbaşkanlığı çevresindeki üst düzey isimlere kadar uzanması Ukrayna siyasetinde büyük yankı uyandırdı.