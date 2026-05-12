Mourinho\'nun Benficası\'na büyük darbe

12.05.2026 00:34
Portekiz Ligi 33. hafta maçında Benfica, Braga ile 2-2 berabere kalarak son maçlar öncesinde 3. sıraya geriledi. Benfica, ligi üçüncü sırada bitirirse Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma fırsatını kaçıracak.

Portekiz Premier Lig'in 33. haftasında Benfica, evinde ağırladığı Braga ile 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi yolunda ağır bir darbe aldı.

BENFICA BÜYÜK FIRSATI TEPTİ

Benfica, 46. dakikada Rafa Silva'nın golüyle öne geçerken, konuk ekip Braga, 48. dakikada Pau Victor ve 88. dakikada Gorby'nin golleriyle geriden gelip üstünlüğü sağladı. Maçın uzatma anlarında penaltı kazanan Benfica, 90+5'te Vangelis Pavlidis'in attığı golle skoru 2-2 yaptı. 

İKİNCİ SIRAYI KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte puanını 77'ye yükselten Benfica, ikinciliği Sporting'e kaptırdı. Ligde namağlup olan Mourinho'nun öğrencileri, ligde oynanacak son maçların ardından ligi üçüncü sırada bitirirse Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma şansını kaçıracak. Öte yandan konuk ekip Braga ise 58 puana yükselerek ligi dördüncü sırada bitirmeyi garantiledi. 

LİGDE SON MAÇLAR

Ligin son hafta maçlarında Benfica, Estoril deplasmanına gidecek. Braga, sahasında Estrela'yı ağırlayacak. Benfica'nın rakibi Sporting ise Gil Vicente'yi sahasında konuk edecek. 

