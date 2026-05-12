Küme düşme riski sürüyor! Tottenham üstünlüğünü koruyamadı

İngiltere Premier League'in 36. hafta maçında Tottenham ile Leeds United karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.
Tottenham'ın golünü 51. dakikada Mathys Tel atarken, Leeds United 74. dakikada Dominic Calvert Lewin ile skora denge getirdi.
Bu sonuçla birlikte Tottenham, ligin bitimine iki hafta kala puanını 38 yaptı ve küme düşme hattının 2 puan üzerinde yer aldı. Leeds United ise 44 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham, Chelsea deplasmanına gidecek. Leeds United, Brighton'u ağırlayacak.
