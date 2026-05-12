Küme düşme riski sürüyor! Tottenham üstünlüğünü koruyamadı

12.05.2026 00:21
İngiltere Premier League’in 36. hafta maçında Tottenham ile Leeds United 1-1 berabere kaldı. Tottenham, bitime iki hafta kala düşme hattının 2 puan üzerinde kaldı.

İngiltere Premier League'in 36. hafta maçında Tottenham ile Leeds United karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

TOTTENHAM ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Tottenham'ın golünü 51. dakikada Mathys Tel atarken, Leeds United 74. dakikada Dominic Calvert Lewin ile skora denge getirdi. 

KÜME DÜŞME HATTININ 2 PUAN ÜZERİNDE

Bu sonuçla birlikte Tottenham, ligin bitimine iki hafta kala puanını 38 yaptı ve küme düşme hattının 2 puan üzerinde yer aldı. Leeds United ise 44 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham, Chelsea deplasmanına gidecek. Leeds United, Brighton'u ağırlayacak.

