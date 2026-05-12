Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda - Son Dakika
12.05.2026 22:06
Real Madrid, genç yeteneklere odaklanan transfer stratejisi kapsamında, Juventus formasıyla başarılı bir performans sergileyen Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istiyor. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 46 resmi maçta 11 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler'in ardından bir Türk yıldızı daha gözüne kestirdi. Juventus formasıyla İtalya’da fırtınalar estiren milli oyuncu Kenan Yıldız, eflatun-beyazlıların radarına girdi.

PEREZ'İN YENİ HAYALİ

AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez, genç yeteneklere odaklanan transfer stratejisi kapsamında Kenan Yıldız'ı kadroya katmak istiyor. Habere göre Madrid yönetimi, Kenan'ı sadece bir yetenek olarak değil, kulübün gelecek on yılındaki hücum hattının ana parçalarından biri olarak görüyor.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 11 gol ve 10 asistlik müthiş bir istatistik yakalayan 21 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın farklı devlerini de peşine takmış durumda. İtalyan kulübü her ne kadar genç oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmasa da, Real Madrid’in bu transfer için ciddi bir bütçe ve plan hazırladığı ifade ediliyor.

