Başmüfettiş, konakladığı otelde kalbine yenik düştü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda, TÜRASAŞ Başmüfettişi Abdulhay Tolkun kaldığı otelin havuz bölümünde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Tolkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HAVUZ BAŞINDA ANİDEN FENALAŞTI

Olay, saat 21.00 sıralarında Güllük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’da faaliyet gösteren TÜRASAŞ firmasında Başmüfettiş olarak görev yapan Abdulhay Tolkun, otelin havuz başında bulunduğu sırada aniden fenalaştı.

Durumu fark eden havuz görevlisi, Tolkun’a ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Tolkun, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Abdulhay Tolkun’un cenazesi, otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.