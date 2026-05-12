Başmüfettiş, konakladığı otelde kalbine yenik düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başmüfettiş, konakladığı otelde kalbine yenik düştü

Başmüfettiş, konakladığı otelde kalbine yenik düştü
12.05.2026 01:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya’da konakladığı otelin havuz kısmında fenalaşan TÜRASAŞ Başmüfettişi Abdulhay Tolkun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen olayda, TÜRASAŞ Başmüfettişi Abdulhay Tolkun kaldığı otelin havuz bölümünde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Tolkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HAVUZ BAŞINDA ANİDEN FENALAŞTI

Olay, saat 21.00 sıralarında Güllük Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’da faaliyet gösteren TÜRASAŞ firmasında Başmüfettiş olarak görev yapan Abdulhay Tolkun, otelin havuz başında bulunduğu sırada aniden fenalaştı.

Durumu fark eden havuz görevlisi, Tolkun’a ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Tolkun, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Abdulhay Tolkun’un cenazesi, otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başmüfettiş, konakladığı otelde kalbine yenik düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehrin gözdesi olacak Türkiye yeni stadına kavuşuyor Şehrin gözdesi olacak! Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Batman Petrolspor’un şampiyonluk kutlamalarında Murat Boz Rüzgarı Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamalarında Murat Boz Rüzgarı
Süleyman Soylu devreye girdi, bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor iddiası Süleyman Soylu devreye girdi, bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor iddiası
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler "Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
Survivor Pınar’dan Aleyna’ya olay sözler: Çıkarı için... Survivor Pınar'dan Aleyna'ya olay sözler: Çıkarı için...

08:12
Akaryakıt zammı pompaya yansıdı Motorinde kritik sınır aşıldı
Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! Motorinde kritik sınır aşıldı
08:02
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu 108 şüpheli gözaltına alındı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı
07:49
Çekiciye çarpıp otomobilden fırlayan Eda Taşkın kurtarılamadı
Çekiciye çarpıp otomobilden fırlayan Eda Taşkın kurtarılamadı
07:44
Ahmet Türk’ün Amedspor mesajına Destici’den çok sert tepki: Defolup gidersin
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin
07:12
MHP’li Semih Yalçın’dan Arınç’ın çıkışına sert tepki: Siyaset fosili, FETÖ kuryesi
MHP'li Semih Yalçın'dan Arınç'ın çıkışına sert tepki: Siyaset fosili, FETÖ kuryesi
06:41
ABD basınından korkutan iddia: Trump büyük çaplı askeri operasyona hazırlanıyor
ABD basınından korkutan iddia: Trump büyük çaplı askeri operasyona hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 08:48:16. #7.12#
SON DAKİKA: Başmüfettiş, konakladığı otelde kalbine yenik düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.