Sapanca'da otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sapanca'da otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren kadın hayatını kaybetti

Sapanca\'da otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren kadın hayatını kaybetti
12.05.2026 02:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elif Nur Olgun, otel havuzunda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, konakladığı otelin havuzda fenalaşarak boğulma tehlikesi geçiren Elif Nur Olgun (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalp hastası olduğu öğrenilen kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

KAPALI HAVUZDA FENALAŞTI

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Eşi ile birlikte otelin kapalı havuzunda yüzen Elif Nur Olgun, fenalaşarak boğuma tehlikesi geçirdi. Eşi ve görevliler tarafından havuzdan çıkartılan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı halde hastaneye sevk edilen Olgun, kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Elif Nur Olgun'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Sapanca'da otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehrin gözdesi olacak Türkiye yeni stadına kavuşuyor Şehrin gözdesi olacak! Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Batman Petrolspor’un şampiyonluk kutlamalarında Murat Boz Rüzgarı Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamalarında Murat Boz Rüzgarı
Süleyman Soylu devreye girdi, bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor iddiası Süleyman Soylu devreye girdi, bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor iddiası
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler "Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
Survivor Pınar’dan Aleyna’ya olay sözler: Çıkarı için... Survivor Pınar'dan Aleyna'ya olay sözler: Çıkarı için...

08:12
Akaryakıt zammı pompaya yansıdı Motorinde kritik sınır aşıldı
Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! Motorinde kritik sınır aşıldı
08:02
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu 108 şüpheli gözaltına alındı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı
07:49
Çekiciye çarpıp otomobilden fırlayan Eda Taşkın kurtarılamadı
Çekiciye çarpıp otomobilden fırlayan Eda Taşkın kurtarılamadı
07:44
Ahmet Türk’ün Amedspor mesajına Destici’den çok sert tepki: Defolup gidersin
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin
07:12
MHP’li Semih Yalçın’dan Arınç’ın çıkışına sert tepki: Siyaset fosili, FETÖ kuryesi
MHP'li Semih Yalçın'dan Arınç'ın çıkışına sert tepki: Siyaset fosili, FETÖ kuryesi
06:41
ABD basınından korkutan iddia: Trump büyük çaplı askeri operasyona hazırlanıyor
ABD basınından korkutan iddia: Trump büyük çaplı askeri operasyona hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 08:40:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Sapanca'da otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.