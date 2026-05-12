AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

Haberin Videosunu İzleyin
AK Parti\'ye geçen Burcu Köksal\'dan CHP lideri Özgür Özel\'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
12.05.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
AK Parti\'ye geçen Burcu Köksal\'dan CHP lideri Özgür Özel\'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
Haber Videosu

CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Birkaç gün sonra başını yastığa ilk kez huzurla koyduğunu belirten Köksal, "Çünkü Özgür Bey'in gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu. O boşa kocanı mesajının haricinde daha o kadar mesaj var ki..." ifadelerini kullandı. CHP lideri Özgür Özel'e bundan sonra yanıt vermeyeceğini de aktaran Köksal, "O kendi pislikleriyle uğraşsın" dedi.

CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, AKP'ye katıldı. İki başkana da rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda taktı.

"ÖZGÜR BEY'İN GECENİN SAAT KAÇINDA NE YAZACAĞI BELLİ OLMUYORDU"

Köksal, AK Parti'ye geçmesinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. tv100’e konuşan Köksal, şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığından sonra ilk kez bir lider beni insanca karşıladı ve öyle davrandı. Cumhurbaşkanının mütevazi davranışı ve samimi davranması beni mutlu etti. Birkaç gündür başımı yastığa ilk kez huzurla koyuyorum. Çünkü Özgür Bey'in gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu. O boşa kocanı mesajının haricinde daha o kadar mesaj var ki.."

"ÖZGÜR ÖZEL KENDİ PİSLİKLERİYLE UĞRAŞSIN"

Afyonkarahisar’a huzurla döndüğünü belirten Köksal, “Huzurlu bir gün geçirdim. Cumhurbaşkanımız bakanlara talimat verdi. Afyon için projelerimize tam destek olacak. Özgür Özel'e bundan sonra cevap vermeyeceğim. O kendi pislikleriyle uğraşsın. Pek çok mesaj var. Hepsi duruyor. Gecenin yarısı elinin ayarı yok demek ki dengesizce yazıyordu" dedi.

"EŞİM İLE İLGİLİ EN UFAK BİR KUŞKUM YOK"

Eşi hakkında iddialar üzerine konuşan Köksal, şunları söyledi: "Eşim Yasin Bey ile ilgili en ufak bir kuşkum yok. Onun imar vs... konularıyla uzaktan yakından ilgisi alakası hiç olmadı ki... İftira at izi kalsın mantığı ile oluşturulmaya çalışılan algıydı. Hakkımızdaki her iftira ve hakaret içeren konuları avukatlarımız yargıya elbette taşıdılar. 700 milyon diye dillerine dolayan iftiracıları Allah'a da havale ettik, yargıya da. Bir meclis üyesinin müteahhitten aldığı söylenilen 1,5 milyon TL diye video yayınladılar. O meclis üyesi ile parayı veren önce Kıbrıs'ta buluşup görüşmüşler. İlk önce emniyette 'Hiç görüşmedik' demişler. Sonra emniyet kayıtları çıkarınca doğrusunu anlatmışlar. Eşime bu konudan dolayı 16 sayfalık gerekçe ile takipsizlik kararı verildi."

"EŞİMDEN BOŞANMAMI SÖYLEYEN KİŞİYE SÖYLEDİM"

Ayrıca, "Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim" sözlerine yönelik gelen eleştirilere de yanıt veren Köksal, "Kime söylendiği açıkça belli. Seçmene asla söylemem. Eşimden boşanmamı söyleyen kişiye söyledim" diye konuştu.

Burcu Köksal, Özgür Özel, Politika, AK Parti, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Burcu Köksal AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    Şimdiye kadar bir sorun yoktu gece mesaj atsa da sesln ckkmyordu ters düşünce hemen sallayın birbirinizin arkasından dönek:) 116 135 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    İşin birde gerçek tarafı var, afyon halkı sağcı, hayatta chp afyon belediyesini kazanabilir mi??afyon halkı,burcu köksal ın şahsına oy verdi?Bu gerçeği kim söyleyebilecek?? 68 64 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Afyonlu olsam seni bulur öperdim. Ama neyse ki Edirneliyim, hiiçskimde değilsiniz güzel ve cennet Anadolu :) 13 32
    Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    villa umut adres verim gel beni öpsene 31 9
  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Siyaset işte böyle birşey, bir yaptığın bir yaptığını tutmaz 48 3 Yanıtla
  • Kenan Şahin Kenan Şahin:
    Yazık ben chp li degilim ama sana güvenip inanan onca insan vardı ne vaad ettiler sana ki yüzüstü birakiyorsun. 16 16 Yanıtla
  • Haluk Kul Haluk Kul:
    Herkes elif gibi dik duramaz bu Allah'ın verdiği bir şey sandıkta görüşmek üzere 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu Mustafa Varank’ın “Geyik” esprisi törene damga vurdu
Bunlar nasıl çocuk Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler
Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu Damadın annesinin hareketi düğüne damga vurdu

11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:36
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe’yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:47:35. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.