İran, ABD ile müzakere için 5 ön şart sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, ABD ile müzakere için 5 ön şart sundu

İran, ABD ile müzakere için 5 ön şart sundu
12.05.2026 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İran arasındaki müzakere masasının yeniden kurulup kurulmayacağı belirsizliğini korurken, Tahran cephesinden Washington’a 5 şart geldi. İranlı bir yetkili, ülkesinin "5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini" söyledi.

ABD ve İran arasındaki müzakere masasının yeniden kurulup kurulmayacağı belirsizliğini korurken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD’YE MÜZAKERE İÇİN 5 ŞART

İranlı bir yetkili, ülkesinin "5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini" söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, İran'ın açıkladığı ön koşulların, ABD ile herhangi bir müzakereye başlama için "asgari güven oluşturucu güvenceler" olduğunu belirtti.

İran yetkili, "tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini" içeren 5 ön şartın kabul edilmemesi halinde İran'ın ABD ile yeniden müzakerelere girmeyeceğini vurguladı.

TRUMP: YA BİR ANLAŞMA YAPACAĞIZ YA DA YERLE BİR EDİLECEKLER

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in başkenti Pekin’e gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Beyaz Saray’da İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Trump, "İran liderleri ya doğru olanı yapacak ya da işi bitireceğiz" diye konuştu. İran'ı büyük ölçüde kontrol altında tuttuklarını öne süren Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da yerle bir edilecekler. Her iki şekilde de biz kazanacağız" dedi.

Bir basın mensubunun "İran Savaşı konusunda Başkan Şi'ye mesajınız nedir?" sorusuna yanıt veren Trump, "Bununla ilgili uzun bir görüşme yapacağız. Onun nispeten iyi davrandığını düşünüyorum. Ablukaya bakarsanız problem yok. Bu bölgeden büyük miktarda petrol alıyorlar. Problem yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Gündem, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika İran İran, ABD ile müzakere için 5 ön şart sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den İsrailli yerleşimcilere yaptırım kararı AB’den İsrailli yerleşimcilere yaptırım kararı
Netanyahu kabinesinden Mescid-i Aksa provokasyonu: Baskına hazırlanıyorlar Netanyahu kabinesinden Mescid-i Aksa provokasyonu: Baskına hazırlanıyorlar
ABD’nin İran yaptırımları Asya’ya uzandı Kriz çıkaracak liste ABD'nin İran yaptırımları Asya'ya uzandı! Kriz çıkaracak liste
Başmüfettiş, konakladığı otelde kalbine yenik düştü Başmüfettiş, konakladığı otelde kalbine yenik düştü
İş başvurusu reddedilen genç kadın isyan etti: Deneyimim değil cinsiyetim sorgulandı İş başvurusu reddedilen genç kadın isyan etti: Deneyimim değil cinsiyetim sorgulandı
Sapanca’da otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren kadın hayatını kaybetti Sapanca'da otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren kadın hayatını kaybetti

22:06
Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda
Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda
21:35
AK Parti’ye geçen Burcu Köksal’dan CHP lideri Özgür Özel’e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
21:25
Beşiktaş’ta yer yerinde oynayacak Büyük kaos kapıda
Beşiktaş'ta yer yerinde oynayacak! Büyük kaos kapıda
20:37
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi
19:58
2 milyon dolar bağış yaptığı fenomenle buluştu, olay çıktı
2 milyon dolar bağış yaptığı fenomenle buluştu, olay çıktı
19:56
Kapıkule’de şaşkına çeviren operasyon: Yolcu otobüsünde 2 bin adet canlı yeşil alg ele geçirildi
Kapıkule'de şaşkına çeviren operasyon: Yolcu otobüsünde 2 bin adet canlı yeşil alg ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 22:19:36. #.0.5#
SON DAKİKA: İran, ABD ile müzakere için 5 ön şart sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.