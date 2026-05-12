Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, 1. Lig tarihinin puan rekorunu kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, 1. Lig tarihinin puan rekorunu kırdı

Süper Lig\'e yükselen Erzurumspor FK, 1. Lig tarihinin puan rekorunu kırdı
12.05.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Erzurumspor FK, topladığı 81 puanla lig tarihinin puan rekorunu kırdı.

1. Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Erzurumspor FK, lig tarihinin puan rekorunu da kırdı.

ERZURUMSPOR FK 1. LİG'İN PUAN REKORUNU KIRDI

Mavi-beyazlı ekip, sezonu 81 puanla tamamlayarak TFF 1. Lig’de bir sezonda en fazla puan toplayan takım unvanının sahibi oldu. 1963 yılında kurulan TFF 1. Lig’de yeni puan rekoru Erzurum temsilcisinden geldi. Erzurumspor FK, 38 haftalık sezonda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Mavi-beyazlı ekip topladığı 81 puanla sezonu lider tamamladı.

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, 1. Lig tarihinin puan rekorunu kırdı

DAHA ÖNCEKİ REKOR 

Daha önceki rekor, 2022-2023 sezonunda 36 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Samsunspor’a aitti. Samsunspor söz konusu sezonda 78 puan toplamıştı. 2013-2014 sezonunda ise İstanbul Başakşehir, 36 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 78 puana ulaşmıştı. Daha önce ligde bir sezonda en fazla puan toplama rekoru, 2022-2023 sezonunda 36 maçta 23 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 78 puan toplayan Samsunspor’a aitti.

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, 1. Lig tarihinin puan rekorunu kırdı

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, 1. Lig tarihinin puan rekorunu kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Dolu, sağanak, hortum 5 gün Türkiye’yi esir alacak Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak

11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 12:03:17. #7.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, 1. Lig tarihinin puan rekorunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.