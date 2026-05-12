Osimhen, ''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osimhen, ''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi

Haberin Videosunu İzleyin
Osimhen, \'\'Bu laneti ancak o kırabilir\'\' denilerek dünya devine önerildi
12.05.2026 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Osimhen, \'\'Bu laneti ancak o kırabilir\'\' denilerek dünya devine önerildi
Haber Videosu

Chelsea'nin eski yıldızı Emmanuel Petit, Galatasaraylı Victor Osimhen'in Chelsea'ye transfer olması gerektiğini söyledi. Petit, ''Drogba'dan beri Chelsea'de 9 numaranın etrafında bir lanet olduğunu düşünüyorum. Osimhen büyük bir kişiliği ve karakteri var, bu laneti kırabilecek kişi o olabilir'' dedi.

İngiliz devi Chelsea’nin eski orta saha oyuncusu Emmanuel Petit, Maviler’in uzun süredir devam eden forvet sorununu kökten çözecek ismi açıkladı.

PETIT'TEN OSIMHEN SÖZLERİ

Petit, Galatasaray’da sergilediği performansla dünyayı kendine hayran bırakan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in kulübün efsanesi Didier Drogba’nın mirasını devralabilecek tek oyuncu olduğunu savundu.

''O LANETİ OSIMHEN KIRAR''

Chelsea’de Didier Drogba’nın ayrılışının ardından 9 numara pozisyonunda adeta bir "lanet" oluştuğunu belirten Petit, Osimhen’in bu makus talihi değiştirebilecek karaktere sahip olduğunu vurgulayarak, "Drogba'dan beri Chelsea'de 9 numaranın etrafında bir lanet olduğunu düşünüyorum. Osimhen ile durum farklı çünkü bu adamın gerçekten büyük bir kişiliği ve karakteri var, bu laneti kırabilecek kişi o olabilir.'' dedi. 

''ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER YAPABİLİR''

Osimhen’in fiziksel gücü ve mücadeleci yapısıyla İngiltere Premier Lig’e mükemmel uyum sağlayacağını ifade eden Petit, ''Bence Osimhen'in en üst seviyede oynayabileceği daha birçok sezonu var. Bu yüzden Premier Lig'de çok önemli şeyler yapabilir düşünüyorum. Bence Premier Lig'de oynamak için gereken karaktere, kişiliğe ve geçmişe sahip.'' sözlerini sarf etti. 

Victor Osimhen, Galatasaray, Chelsea, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osimhen, ''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi
İETT otobüsü alev alev yandı Şoför 25 yolcuyu tahliye etti İETT otobüsü alev alev yandı! Şoför 25 yolcuyu tahliye etti
Güle güle Ederson İşte yeni adresi Güle güle Ederson! İşte yeni adresi
Sadettin Saran Fenerbahçe tarihine geçecek Sadettin Saran Fenerbahçe tarihine geçecek

10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:24
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı
Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:16
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Maç sonu oturup ağladı
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
09:00
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
08:23
Havza’da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:02
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı Saat de verildi
5 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı! Saat de verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:12:05. #7.12#
SON DAKİKA: Osimhen, ''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.