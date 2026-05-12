6 yaşındaki Işıl bir top yüzünden canından oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde dün saat 19.30'da yürek yakan bir olay yaşandı. İddiaya göre, A.D. yönetimindeki okul servisi otobüsü, yolda top oynayan çocukları görerek durdu.

ARACINA ALTINA KAÇAN TOPU ALMAK İSTEDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Ardından hareket eden sürücü, yola devam ettiği sırada sol arka teker kısmına kaçan topu almak için aracın altına giren Işıl K.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, sürücü A.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.