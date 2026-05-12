İstanbul\'da büyük yangın! Çok sayıda dükkan hasar gördü

Başakşehir’de parfüm üretimi yapılan 2 katlı iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Patlamanın ardından başlayan alevler kısa sürede tüm binayı ve ardından diğer dükkanları sardı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

PATLAMA SONRASI ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, saat 22.30 sıralarında İkitelli OSB Mahallesi’ndeki Heskop Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Parfüm üretimi yapılan iş yerinde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangın, bodrum kata ve otoparka sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

“İLK BAŞTA DEPREM OLDUĞUNU SANDIK”

Olay anını anlatan görgü tanığı Fatih Kiper, “Patlama sesiyle birlikte yer sallandı. İlk başta deprem olduğunu sandık. Dışarı çıktığımızda insanların ‘Yangın var’ diyerek kaçtığını gördük. 2-3 patlama sesi daha duyduk. Yan dükkandaki insanları çıkardık” dedi.

ÇOK SAYIDA DÜKKAN HASAR GÖRDÜ

Yangının çevredeki iş yerlerine sıçraması sonucu çok sayıda dükkan ağır hasar görürken, ilk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.