Uşak'ta tarlada 63 yaşındaki adam boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Uşak'ta tarlada 63 yaşındaki adam boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

12.05.2026 03:51
Uşak'ta tarla yakınlarında 63 yaşındaki G.A.'nın cesedi bulundu, cinayet soruşturması başlatıldı.

Kemalöz Mahallesi yakınlarında tarlada ceset olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince boğaz kısmında kesik bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin G.A. (63) olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

G.A'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

