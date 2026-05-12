Nijerya\'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190\'a yükseldi

Nijerya’da hayvandan insana bulaşan Lassa ateşi nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 190’a yükseldi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi, salgının farklı eyaletlerde yayılmayı sürdürdüğünü açıkladı.

ÖLÜM ORANI ARTIYOR

Yetkililer, hastalığa bağlı ölüm oranının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1’den yüzde 25,2’ye çıktığını bildirdi. Yeni vaka sayısında düşüş görülse de vakaların geç bildirilmesi ve sağlık çalışanları arasında enfeksiyon görülmesi endişe yaratıyor.

FARELERDEN BULAŞIYOR

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan ve insandan insana geçebilen Lassa ateşi, ölümcül kanamalı ateşe yol açabiliyor. Yetkililer, vatandaşları kemirgenlerle temastan kaçınmaları konusunda uyardı.