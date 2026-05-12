Nijerya’da hayvandan insana bulaşan Lassa ateşi nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 190’a yükseldi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi, salgının farklı eyaletlerde yayılmayı sürdürdüğünü açıkladı.
Yetkililer, hastalığa bağlı ölüm oranının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1’den yüzde 25,2’ye çıktığını bildirdi. Yeni vaka sayısında düşüş görülse de vakaların geç bildirilmesi ve sağlık çalışanları arasında enfeksiyon görülmesi endişe yaratıyor.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan ve insandan insana geçebilen Lassa ateşi, ölümcül kanamalı ateşe yol açabiliyor. Yetkililer, vatandaşları kemirgenlerle temastan kaçınmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190'a yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?