Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190'a yükseldi

Nijerya\'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190\'a yükseldi
12.05.2026 03:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya’da ölümcül Lassa ateşi salgını nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 190’a yükseldi. Yetkililer, ölüm oranındaki artışın endişe verici boyuta ulaştığını belirtirken, halka fare ve diğer kemirgenlerle temastan kaçınmaları yönünde uyarı yaptı.

Nijerya’da hayvandan insana bulaşan Lassa ateşi nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 190’a yükseldi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi, salgının farklı eyaletlerde yayılmayı sürdürdüğünü açıkladı.

ÖLÜM ORANI ARTIYOR

Yetkililer, hastalığa bağlı ölüm oranının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1’den yüzde 25,2’ye çıktığını bildirdi. Yeni vaka sayısında düşüş görülse de vakaların geç bildirilmesi ve sağlık çalışanları arasında enfeksiyon görülmesi endişe yaratıyor.

FARELERDEN BULAŞIYOR

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan ve insandan insana geçebilen Lassa ateşi, ölümcül kanamalı ateşe yol açabiliyor. Yetkililer, vatandaşları kemirgenlerle temastan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190'a yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehrin gözdesi olacak Türkiye yeni stadına kavuşuyor Şehrin gözdesi olacak! Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Batman Petrolspor’un şampiyonluk kutlamalarında Murat Boz Rüzgarı Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamalarında Murat Boz Rüzgarı
Süleyman Soylu devreye girdi, bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor iddiası Süleyman Soylu devreye girdi, bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor iddiası
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler "Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
Survivor Pınar’dan Aleyna’ya olay sözler: Çıkarı için... Survivor Pınar'dan Aleyna'ya olay sözler: Çıkarı için...

08:12
Akaryakıt zammı pompaya yansıdı Motorinde kritik sınır aşıldı
Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! Motorinde kritik sınır aşıldı
08:02
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu 108 şüpheli gözaltına alındı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı
07:49
Çekiciye çarpıp otomobilden fırlayan Eda Taşkın kurtarılamadı
Çekiciye çarpıp otomobilden fırlayan Eda Taşkın kurtarılamadı
07:44
Ahmet Türk’ün Amedspor mesajına Destici’den çok sert tepki: Defolup gidersin
Ahmet Türk'ün Amedspor mesajına Destici'den çok sert tepki: Defolup gidersin
07:12
MHP’li Semih Yalçın’dan Arınç’ın çıkışına sert tepki: Siyaset fosili, FETÖ kuryesi
MHP'li Semih Yalçın'dan Arınç'ın çıkışına sert tepki: Siyaset fosili, FETÖ kuryesi
06:41
ABD basınından korkutan iddia: Trump büyük çaplı askeri operasyona hazırlanıyor
ABD basınından korkutan iddia: Trump büyük çaplı askeri operasyona hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 08:48:36. #7.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.