Samsun'da Sel Felaketi: Genç Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Sel Felaketi: Genç Kurtarıldı

Samsun\'da Sel Felaketi: Genç Kurtarıldı
12.05.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza ilçesinde sel sularında mahsur kalan genç, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Samsun’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, özellikle Havza ilçesinde etkisini gösterdi.

DERE TAŞTI, CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Hacı Osman Deresi kısa sürede taşarken, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

ARACIN ÜZERİNDE HAYATA TUTUNDU

Sel sırasında bir otomobilin üzerinde mahsur kalan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Bir süre kurtarılmayı bekleyen vatandaşın, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi. 

Samsun'da Sel Felaketi: Genç Kurtarıldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Sel Felaketi: Genç Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB’den İsrailli yerleşimcilere yaptırım kararı AB’den İsrailli yerleşimcilere yaptırım kararı
Netanyahu kabinesinden Mescid-i Aksa provokasyonu: Baskına hazırlanıyorlar Netanyahu kabinesinden Mescid-i Aksa provokasyonu: Baskına hazırlanıyorlar
ABD’nin İran yaptırımları Asya’ya uzandı Kriz çıkaracak liste ABD'nin İran yaptırımları Asya'ya uzandı! Kriz çıkaracak liste
Başmüfettiş, konakladığı otelde kalbine yenik düştü Başmüfettiş, konakladığı otelde kalbine yenik düştü
İş başvurusu reddedilen genç kadın isyan etti: Deneyimim değil cinsiyetim sorgulandı İş başvurusu reddedilen genç kadın isyan etti: Deneyimim değil cinsiyetim sorgulandı
Sapanca’da otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren kadın hayatını kaybetti Sapanca'da otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren kadın hayatını kaybetti

22:35
Osimhen, ’’Bu laneti ancak o kırabilir’’ denilerek dünya devine önerildi
Osimhen, ''Bu laneti ancak o kırabilir'' denilerek dünya devine önerildi
22:21
Süper Lig’e yükselen Erzurumspor FK, 1. Lig tarihinin puan rekorunu kırdı
Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, 1. Lig tarihinin puan rekorunu kırdı
21:59
İran, ABD ile müzakere için 5 ön şart sundu
İran, ABD ile müzakere için 5 ön şart sundu
21:35
AK Parti’ye geçen Burcu Köksal’dan CHP lideri Özgür Özel’e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu
20:37
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi
19:58
2 milyon dolar bağış yaptığı fenomenle buluştu, olay çıktı
2 milyon dolar bağış yaptığı fenomenle buluştu, olay çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 22:52:23. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Sel Felaketi: Genç Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.