Samsun\'da Sel Felaketi: Genç Kurtarıldı

Samsun’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, özellikle Havza ilçesinde etkisini gösterdi.

DERE TAŞTI, CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Hacı Osman Deresi kısa sürede taşarken, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

ARACIN ÜZERİNDE HAYATA TUTUNDU

Sel sırasında bir otomobilin üzerinde mahsur kalan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Bir süre kurtarılmayı bekleyen vatandaşın, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.