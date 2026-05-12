ABD’de İslam karşıtı Jake Lang cami yakınında Kur’an-ı Kerim yakmaya çalıştı

12.05.2026 23:01
ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Dearborn kentinde İslam karşıtı provokasyon büyük tepki çekti. Aşırı sağcı aktivist Jake Lang, bir caminin yakınında Kur’an-ı Kerim’i ateşe verirken, olay çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle büyümeden engellenmeye çalışıldı. Polis ise Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı kentte yaşanan provokasyonu izlemekle yetindi.

ABD basınında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre olay, Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı Dearborn kentinde meydana geldi. Jake Lang’ın, İslam karşıtı sloganların atıldığı eylem sırasında elindeki Kur’an-ı Kerim’i ateşe vermeye çalıştığı görüldü.

GÖSTERİCİLER MÜDAHALE ETTİ 

Olay sırasında bölgede bulunan bazı kişiler Lang’a müdahale ederek Kur’an-ı Kerim’in tamamen yakılmasını engellemeye çalıştı. Görüntülerde protestocular ile karşıt gruplar arasında arbede yaşandığı dikkat çekti.

Bazı görüntülerde ise Lang’ın, tepkilerin ardından yangın söndürücüyle uzaklaştırıldığı görüldü.

ARAP VE MÜSLÜMAN NÜFUS YOĞUN 

ABD’de Arap ve Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı şehirlerden biri olarak bilinen Dearborn’da olay sonrası güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri göstericiler ile karşıt grupların karşı karşıya gelmemesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Jake Lang’ın daha önce de İslam karşıtı eylemler ve aşırı sağcı söylemleriyle gündeme geldiği belirtilirken, olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kuran-ı Kerim, Michigan, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • eser demir eser demir:
    Şeyhedebali akrabası olabilir araştırılsın 1 16 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
