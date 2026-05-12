Niğde'de öğle yemeği kabusa döndü: 27 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

12.05.2026 17:13
Niğde’de bir ortaokulda öğle arası dışarıdan yemek yiyen 27 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, tedbir amacıyla gözlem altında tutuldukları ve taburcu edilmelerinin planlandığı açıklandı.

Niğde merkezde bulunan Sakarya Ortaokulu’nda eğitim gören 27 öğrenci, öğle arası okul dışında yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetlerin baş göstermesi üzerine okul yönetimi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulanslarla öğrenciler hızla hastaneye sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: OKUL DIŞINDA YEMEK YEDİLER 

Konuyla ilgili Niğde Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, zehirlenme şüphesinin okulun yemekhanesiyle ilgili olmadığına dikkat çekildi. Açıklamada, öğrencilerin öğle arasında okul dışındaki mekanlarda tükettikleri gıdalardan sonra rahatsızlandıkları yönünde ihbar alındığı belirtildi.

MÜŞAHEDE ALTINA ALINDILAR 

Hastaneye kaldırılan 27 öğrenci, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Valilik, velileri rahatlatan şu bilgileri paylaştı:

"Yapılan ilk muayene ve tetkiklerde öğrencilerimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı değerlendirilmiştir."

TABURCU İŞLEMLERİ BAŞLADI 

Hayati tehlikesi bulunmayan öğrencilerin, hastanedeki gerekli gözlem ve kontrollerin ardından akşam saatlerine kadar taburcu edilmeleri planlanıyor. Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için ilgili kurumlar tarafından başlatılan titiz inceleme ve değerlendirme süreci devam ediyor. Özellikle öğrencilerin yemek yediği işletmeler ve tüketilen gıdalar mercek altına alındı.

Kaynak: AA

