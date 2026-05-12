Taksici canını zor kurtardı! Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taksici canını zor kurtardı! Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı

Haberin Videosunu İzleyin
Taksici canını zor kurtardı! Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı
12.05.2026 14:50  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Taksici canını zor kurtardı! Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı
Haber Videosu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde taksi şoförü dehşeti yaşadı. Taksiye binen yolcu pencereden para verecekmiş gibi uzanarak şoföre bıçakla saldırdı. Yaşanan boğuşmada şoför boğazından yaralandı. Saldırgandan kurtulup kendi imkanlarıyla hastaneye giden taksi şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Çevreyolu Uzundere mevkiinde dün saat 21.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Ertan B. (59) isimli şahıs, Ç.B.'nin (61) şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi. 

Taksici canını zor kurtardı! Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı

PARA VERECEK GİBİ YAPIP BIÇAKLA SALDIRDI

Gideceği yere ulaşan Ertan B., araçtan indikten sonra sürücüye para verecek gibi pencereden uzanarak elindeki bıçakla saldırdı. Yaşanan boğuşmada Ç.B. bıçakla boğazından yaralandı. Ç.B. araçtan inerken, boğuşma sokakta da sürdü. Yeniden aracına binen taksi şoförü, olay yerinden uzaklaştı. 

Taksici canını zor kurtardı! Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı

ŞOFÖR YARALANDI, SALDIRGAN GÖZALTINDA

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Ç.B. tedaviye alındı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ertan B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Ç.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Taksici canını zor kurtardı! Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan saldırı anları, taksinin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın parayı uzatır gibi yapıp elindeki bıçağı Ç.B.'nin boğazına dayadığı, bu sırada taksi şoförünün boynundan yaralandığı ve ardından araçtan indiği anlar yer aldı.

Taksici canını zor kurtardı! Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksici canını zor kurtardı! Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen’e kötü haber Osimhen'e kötü haber
Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu Aziz Yıldırım, göreve getireceği teknik direktörü açıklayacağı tarihi duyurdu
Bilal Erdoğan: Türkiye daha fakirken daha çok çocuk sahibi Bilal Erdoğan: Türkiye daha fakirken daha çok çocuk sahibi
Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi Survivor Sabriye ringde havlu attı ama rakibini öve öve bitiremedi
Edson Alvarez’in yeni takımı belli oldu Edson Alvarez'in yeni takımı belli oldu
İstanbul’da konuşan usta sanatçı Yusuf İslam’dan yıllar sonra gelen çarpıcı sözler İstanbul'da konuşan usta sanatçı Yusuf İslam’dan yıllar sonra gelen çarpıcı sözler
Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel’in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı Burcu Köksal, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine gönderdiği mesajları paylaştı
Fenerbahçe’den kadın ve çocuk taraftarlarına jest Fenerbahçe'den kadın ve çocuk taraftarlarına jest
Burcu Köksal, AK Parti’ye geçeceği tarihi açıkladı Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı
UEFA turnuvalarında final maçlarının hakemleri açıklandı UEFA turnuvalarında final maçlarının hakemleri açıklandı
Atçılık camiasını üzen haber Efsane safkan Deniz Efe’nin yarış hayatı sona erdi Atçılık camiasını üzen haber! Efsane safkan Deniz Efe'nin yarış hayatı sona erdi
Ünlü oyuncu Metin Akpınar’dan milyonluk satış hamlesi Ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan milyonluk satış hamlesi
3 senede 3 şampiyonluk Böyle giderse seneye Süper Lig’deler 3 senede 3 şampiyonluk! Böyle giderse seneye Süper Lig'deler

17:26
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı
17:24
Bakan Tekin’den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi
Bakan Tekin'den ezber bozan müfredat çıkışı: O ifadelerin hepsi değiştirildi
16:40
Anderson Talisca sezonu kapadı
Anderson Talisca sezonu kapadı
16:38
Burcu Köksal AK Parti’de Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
16:28
TFF, yeni sezonun başlangıç tarihini duyurdu
TFF, yeni sezonun başlangıç tarihini duyurdu
16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, kendisine hoş geldin diyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, kendisine hoş geldin diyoruz
16:23
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi Ağzını bıçak açmadı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
16:07
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’un istediğine bakın
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un istediğine bakın
16:06
Mahalle’nin Muhtarları’nın unutulmaz ismi Alp Balkan hayatını kaybetti
Mahalle'nin Muhtarları'nın unutulmaz ismi Alp Balkan hayatını kaybetti
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
15:06
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
15:05
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
14:47
Ankara’da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı
Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 17:45:17. #7.13#
SON DAKİKA: Taksici canını zor kurtardı! Para verecek gibi yapıp bıçakla saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.